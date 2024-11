Malik Tillman verrast iedereen tegen Girona: 'Waar komt dit ineens vandaan?'

PSV-middenvelder herstelt zich in de thuiswedstrijd tegen Girona in de Champions League vooralsnog uitstekend van zijn enorme fout in de uitwedstrijd tegen Ajax van afgelopen zaterdag. De Amerikaan was met een harde knal vanaf randje zestien al dicht bij de openingstreffer en leverde een paar minuten later de inworp af waaruit de score kon openen. Tillman verbaasde vriend en vijand met zijn inworp.

Tillman is dit seizoen onomstreden bij PSV. De international van de Verenigde Staten speelde in de eerste fase van dit seizoen zijn wedstrijden vooral als verkapte linksbuiten, maar door de blessures van Jerdy Schouten en Joey Veerman schoof hij een linie naar achteren. Peter Bosz zag in Tillman zijn tijdelijke nieuwe nummer 6. Op die positie maakte hij op bezoek bij Paris Saint-Germain veel indruk, maar zakte hij in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax juist door het ijs. Met een grote fout stond Tillman aan de basis van de winnende treffer van Mika Godts en de eerste competitienederlaag van PSV.

Tillman heeft ondanks zijn grote fout zijn basisplaats behouden. De Amerikaan speelt tegen Girona niet als 6, maar als linkshalf. Op die positie was hij met een harde knal van zo’n zestien meter dicht bij de openingstreffer. Daarop had de doelman van Girona nog een antwoord, maar een paar minuten later moest hij alsnog vissen. Tillman gooide de bal met veel power de zestien in en daar stond Flamingo klaar om, via een tegenstander, binnen te tikken: 1-0. Tillman verbaasde vriend en vijand met zijn inworp. “Waar komt die verre inworp ineens vandaan?”, zo vraagt Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International, zich niet voor niks af op X.

PSV op 𝘃𝗼𝗼𝗿𝘀𝗽𝗿𝗼𝗻𝗴! ❤️‍🔥

Een geweldige inworp van Tilman en Flamingo maakt af 🦩#ZiggoSport #UCL #PSVGIR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 5, 2024 Tillman met de loei vanaf de zijkant. Niet met de voet, maar met zijn armen. Hij was verantwoordelijk voor deze 'corner'. Die zag niemand aankomen: PSV heeft een extra wapen. Hoe dan ook: het is 1-0. — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 5, 2024

