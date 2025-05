De Telegraaf komt met belangrijk nieuws over potentieel kampioensfeest Ajax

Ajax kan komend weekend kampioen worden van Nederland. Daarvoor zou aartsrivaal Feyenoord moeten winnen van PSV, terwijl de Amsterdammers enkele uren later hun duel met NEC dan winnend moeten afsluiten. Een eventueel kampioensfeestje wordt echter pas vier dagen later gehouden.

Na de overwinning van Ajax op PSV (0-2) op 30 maart leek de ploeg van Francesco Farioli de titel zo goed als binnen te hebben. Na de 4-0 uitglijder bij en tegen FC Utrecht en het 1-1 gelijkspel thuis tegen Sparta zijn de Amsterdammers daar niet meer zo zeker van. Met een voorsprong van vier punten en drie wedstrijden nog te spelen, is de kans groot dat de ploeg uit de hoofdstad alsnog kampioen wordt, maar het zou nog spannend kunnen worden. Komend weekend zal erg belangrijk worden, aangezien Feyenoord in de eigen Kuip PSV ontvangt.

Artikel gaat verder onder video

De Rotterdammers zullen hun aartsrivaal niet het kampioenschap cadeau willen doen, maar hebben nog wel alles om voor te spelen. Bij winst op PSV wordt het gat met de Eindhovenaren teruggebracht naar twee punten, waardoor directe kwalificatie voor de Champions League met een tweede plek nog tot de opties behoort. Ook kan de ploeg van Robin van Persie in een rampscenario nog vierde worden, waardoor er sowieso geen Champions League-voetbal in Rotterdam zou worden gespeeld volgend seizoen. FC Utrecht heeft momenteel een achterstand van drie punten (en een veel minder doelsaldo). Kort gezegd: Feyenoord zal gebrand zijn op de winst.

LEES OOK: Naam van Denzel Dumfries opeens in één adem genoemd met Ballon d'Or

Mocht het mooiste scenario voor Ajax zich ontvouwen, grijpt de ploeg zondag de titel. De kans is groot dat het kampioenschapsfeestje dan vier dagen later, op donderdag gehouden wordt, vertellen bronnen aan De Telegraaf. Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van Supportersvereniging Ajax, geeft aan dat ook te horen te hebben gekregen. De voorman heeft hier wel begrip voor en is allang blij dat het feest wel op het Museumplein gehouden kan worden. "Je moet zorgen dat het crowdmanagement veilig verloopt, het moet een feestje zijn." Nagtzaam geeft burgemeester Femke Halsema zelfs 'een groot compliment'. De gemeente Amsterdam heeft al aangegeven met meer informatie te komen als Ajax ook echt kampioen wordt.

