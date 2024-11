Traoré vertelt eerlijk wat hij van zijn reserverol tegen Feyenoord vond

mocht de afgelopen weken regelmatig in de basis beginnen bij Ajax, maar in de Klassieker tegen Feyenoord (0-2) moest hij genoegen nemen met een reserverol. Toch had hij hier wel begrip voor, zo vertelt de Burkinees woensdag.

Ajax verraste afgelopen week door zowel op bezoek bij Feyenoord (0-2) als in eigen huis tegen PSV (3-2) te winnen. In De Kuip deden de Amsterdammers dat zonder Traoré in de basis. De buitenspeler, die de afgelopen weken regelmatig op een basisplaats mag rekenen, begon op de bank en mocht zo’n twintig minuten voor tijd invallen.

Op de persconferentie voorafgaand aan het treffen van Ajax met Maccabi Tel Aviv in de Europa League blikt Traoré terug op zijn reserverol in Rotterdam. “Ik was niet verrast om op de bank te zitten tegen Feyenoord”, begint de Burkinees. “Natuurlijk wil ik spelen in grote wedstrijden, maar ik vertrouw deze staf, ik vertrouw dit team. Ik ben ook geen jonge gast meer, dus ik begrijp veel dingen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat het feit dat ik op de bank begon het beste was voor het team”, gaat Traoré verder. “Toen mijn tijd kwam, kon ik het team helpen.” Toch vindt de aanvaller het belangrijker dat zijn ploeg heeft gewonnen van Feyenoord. “Drie dagen later mocht ik tegen PSV wel in de basis beginnen. Het draait nu allemaal om het team en om het resultaat.”

Farioli blij met houding Traoré

Trainer Francesco Farioli is blij met het antwoord van zijn vleugelspeler. “Dit is precies wat we nodig hebben”, stelt hij enthousiast. “Het is soms lastig het te accepteren, want alle spelers willen spelen en kunnen vaak ook spelen. Maar we proberen te voorkomen dat de tank van spelers helemaal leeg raakt.”

