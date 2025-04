Heftige beelden: Oranje-international aan het zuurstof

Er zijn grote zorgen om . De Oranje-international moest zaterdagmiddag per brancard en met een neckbrace het veld verlaten bij het duel tussen Brentford en Brighton & Hove Albion. Op beelden is ook te zien dat de verdediger aan het zuurstof ligt op de brancard.

Bij een 4-2 achterstand nam Brighton-doelman Bart Verbruggen een doeltrap, waarna Van Hecke en Brentford-middenvelder Yunus Konak het luchtduel aangingen. Beiden gingen vervolgens naar de grond, waarbij er direct grote vrees was voor de Oranje-international. De 24-jarige linkspoot werd vervolgens minutenlang behandeld op het veld, alvorens hij onder luid applaus per brancard het veld werd gedragen.

Kort daarvoor was een geïrriteerde Van Hecke nog betrokken bij een opstootje met Brentford-verdediger Nathan Collins. Na een overtreding van de Ierse verdediger wilde Van Hecke de vrije trap snel nemen. De Oranje-international trapte de bal maar schopte vervolgens ook tegen het been van Collins, die vervolgens theatraal naar de grond ging. Beide spelers ontvingen daarop de gele kaart van scheidsrechter Tim Robinson.

Voor Van Hecke en Brighton was het sowieso een middag om snel te vergeten. Op bezoek bij Brentford werd een 4-2 nederlaag geleden, waardoor een mogelijk Europees ticket ver weg is voor The Seagulls. Halverwege stond het 1-1, maar binnen een kwartier na rust maakte de thuisploeg er 2-1 en 3-1 van. Niet lang daarna ontving João Pedro ook nog een directe rode kaart, waardoor een ommekeer nog lastiger werd. Brighton deed via Kaoru Mitoma nog wel wat terug, maar in de blessuretijd besliste Christian Norgaard het duel voor The Bees.

Blessure Van Hecke dreun voor Koeman

De blessure voor Van Hecke is voor bondscoach Ronald Koeman een flinke tegenvaller met het oog op de WK-kwalificatieduels van juni tegen Finland en Malta. De Zeeuwse centrale verdediger kreeg in de Nations League-duels met Spanje de kans in het hart van de verdediging naast Virgil van Dijk en liet een verpletterende indruk achter. Wat de blessure van Van Hecke betekent voor de interlands van juni is vooralsnog niet bekend.

