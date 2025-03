Van der Vaart: ‘Het irriteert me, want hij is in potentie de allerbeste’

heeft tijdens het Nations League-tweeluik van het Nederlands elftal met Spanje grote indruk gemaakt op Khalid Boulahrouz. Rafael van der Vaart denkt op zijn beurt dat in potentie nog altijd de beste partner voor Virgil van Dijk is in het hart van de Oranje-defensie.

Van Hecke kreeg tijdens de twee duels met Spanje in de kwartfinales van de Nations League het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Hij profiteerde van blessures van onder anderen Nathan Aké, Stefan de Vrij en Jurriën Timber en kreeg simpelweg de voorkeur boven bijvoorbeeld Matthijs de Ligt.

Boulahrouz is van mening dat Van Hecke zijn visitekaartje heeft achtergelaten, ondanks dat hij zondag een strafschop weggaf door een overtreding op Mikel Oyarzabal. “Hij leest situaties, blijft rustig, doet geen gekke dingen, is enorm betrouwbaar en goed aan de bal”, somt de oud-verdediger en analist maandagavond op in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. “Hij is op zich een heel complete verdediger.”

Boulahrouz vindt van Van Hecke en Van Dijk centraal achterin complementair aan elkaar zijn. “Je moet elkaar rust geven en geen gekke dingen doen”, vervolgt Boulahrouz, die vervolgens uitlegt waarom De Ligt bijvoorbeeld minder geschikt is als verdedigingscompagnon van Van Dijk. “We hebben ook weleens Matthijs de Ligt naast Van Dijk zien spelen: die maakte dan onrustige fouten. Dat had Van Hecke helemaal niet.”

“De Ligt heeft enorme potentie, maar dat komt er lange tijd niet uit. Timber heeft ook enorme potentie, maar je moet betrouwbaar zijn. Van Hecke heeft laten zien dat hij dat is”, stelt Boulahrouz, die nog wel een kritische noot kraakt over de stopper van Brighton & Hove Albion: “Dit alles even los van die penalty, want dat vond ik wel een duidelijke penalty.”

Tafelgenoot Wesley Sneijder zou het verstandig vinden als Koeman voortborduurt op het huidige verdedigingsduo. “Virgil heeft ook iemand naast zich nodig waar hij zich fijn bij voelt. En ineens staat daar een duo! Het heeft wel even geduurd bij het Nederlands elftal, want het was lang zoeken. Maar ik denk dat dit een prima duo is nu”, zegt de recordinternational van Oranje.

Ook de naam van De Vrij valt nog. Die speelde volgens Boulahrouz een uitstekend EK vorig jaar in Duitsland. “De Vrij is vergelijkbaar met Van Hecke. Die brengt ook rust en dan presteert Van Dijk ook beter”, reageert Van der Vaart, die vervolgens zijn ergernis uit over de ontwikkeling van De Ligt. “Wat me een beetje irriteert: De Ligt is in potentie de allerbeste, maar hij is zó onrustig. Dan pakt die weer rood, dan weer een rare sliding, handsballen… Dat krijg je bijna niet uit zijn spel. Dat vind ik onwijs jammer, want hij is in potentie de beste”, aldus de oud-middenvelder.

