Basisklant Oranje krijgt keiharde kritiek in Engeland: 'Het is schokkend'

is op X flink bekritiseerd voor zijn optreden namens Brighton & Hove Albion tegen Brentford. De Oranje-doelman ging in de fout bij de 2-1 van Bryan Mbeumo, en die wordt hem op het sociale mediakanaal zwaar aangerekend.

Brighton kon op bezoek bij Brentford goede zaken doen in de race om een Europees ticket, maar keek na negen minuten al tegen een 1-0 achterstand aan door een treffer van Mbeumo. Vlak voor rust maakte Danny Welbeck er op aangeven van Mats Wieffer. Direct na rust kwam de thuisploeg alweer op voorsprong via Mbeumo. Verbruggen leverde een een bal zomaar in bij Brentford, waarna de aanvaller in stelling werd gebracht.

Niet lang daarna viel ook de 3-1 voor Brentford via Yoane Wissa, waarna Brighton-aanvaller João Pedro in de 61ste minuut de rode kaart kreeg voor natrappen. Kaoru Mitoma deed nog wel wat terug voor Brighton, maar in de blessuretijd maakte Christian Nørgaard de 4-2. In de blessuretijd moest Jan Paul van Hecke het veld nog per brancard verlaten met een nekbrace, terwijl hij aan het zuurstof lag.

De fout bij de 2-1 wordt Verbruggen op X zwaar aangerekend. De 22-jarige Oranje-international ontvangt ontzettend veel kritiek. "Hij is absoluut schokkend", klinkt het. "Verbruggen is fucking shit", schrijft een ander. Een derde trekt de vergelijking met Manchester United-doelman André Onana. "Iedereen bespot Onana voor zijn fouten, Verbruggen is eigenlijk nog erger."

De kritiek blijft daar niet bij, want er wordt zelfs de suggestie gewekt dat Brighton de markt op moet voor een vervanger van Verbruggen. "Nieuwe keeper deze zomer aub, heb genoeg van Verbruggen dit seizoen", wordt er een beroep gedaan op de technische leiding van Brighton. "Sorry maar Verbruggen is zo shit dit seizoen dat ik hem niet meer begrijp."

Kleine onvoldoende voor Verbruggen in Britse pers

De Britse pers is de fout van Verbruggen ook opgevallen. Zo wordt de 1,93 meter lange doelman in de Sussex Express beoordeeld met een 5. "Een kwaliteitsredding van dichtbij in de derde minuut. Wissa kwam het schot, dat Verbruggen uitstekende verwerkte. Hij stak een been uit om de thuisploeg een vroege openingstreffer te ontzeggen. In de 48ste minuut maakte hij een fatale fout door de bal recht op de tegenstander af te spelen, die Mbeumo in stelling bracht om te scoren."

