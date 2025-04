Goede Vrijdag begint met geweldig nieuws voor Ajax en zijn supporters

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sprak recentelijk al de wens uit de mogelijke huldiging van Ajax op het Museumplein te laten plaatsvinden en die lijkt nu tóch uit te gaan komen. Het Mahler Festival dreigde er een streep doorheen te zetten, maar dat wordt nu definitief verplaatst naar het Vondelpark. Dat heeft het Concertgebouw, dat het festival organiseert, laten weten aan Het Parool. Het kampioensfeest van Ajax lijkt daardoor ‘gewoon’ op de gewenste locatie te kunnen gaan plaatsvinden.

Kampioen is Ajax weliswaar nog niet, maar de mogelijke huldiging houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Burgemeester Halsema liet eerder dit kalenderjaar al blijken dat haar voorkeur uitgaat naar een huldiging op het Museumplein en die wens herhaalde ze nog niet zo lang geleden in de Raad. Doordat het Mahler Festival echter plaatsvindt gedurende de periode dat de laatste wedstrijden in de Eredivisie op het programma staat, was het de vraag of Ajax daadwerkelijk op het Museumplein gehuldigd kon gaan worden. Het antwoord daarop lijkt nu definitief ja. “Ajax gaat voor Mahler; het Concertgebouw verplaatst het paviljoen met gratis livestreams van de Mahler Nights van het Museumplein naar het Vondelpark”, zo klinkt het op de website van Het Parool.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eerste exemplaar Ajax-boek is voor Sjaak Swart – maar dan gaat het mis

Volgens de krant heeft het Concertgebouw in overleg met de gemeente besloten de locatie van de gratis livestreams van de Mahlerconcerten te verplaatsen. “De Mahler Nights zijn ons cadeau aan de stad in het kader van Amsterdam 750. Het eventuele kampioenschap van Ajax kan ook een prachtig cadeau worden. Op deze manier hebben beide festiviteiten alle ruimte”, zo wordt Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw, geciteerd. Het Parool stelt dat de gemeente met de verplaatsing van het festival ‘wil voorkomen dat twee publieksstromen botsen op het Museumplein’, namelijk muziekliefhebbers en Ajax-supporters. Op de laatste huldiging op het Museumplein in 2019 kwamen zo’n honderdduizend Ajacieden af.

De ploeg van trainer Francesco Farioli kan de landstitel haast niet meer ontgaan. De voorsprong op PSV is, met nog slechts vijf speelronden voor de boeg, liefst negen punten. Ajax kan komende zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht een nieuwe stap zetten richting het eerste kampioenschap sinds 2022. Wint Ajax de traditioneel lastige ontmoeting in de Domstad en verliest PSV een paar dagen later van FC Twente, dan kunnen de Amsterdammers zich op zondag 27 april in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam al kronen tot de beste van Nederland.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mike Verweij ziet in de Premier League een ex-sterspeler van Ajax die haast onherkenbaar is geworden. 🔗

👉 Hans Kraay junior onthult: kopstukken van Ajax zaten 30 uur met Francesco Farioli in een kamer. Dit is waarom. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗

👉 Wim Kieft doet een opvallende uitspraak over het uiterlijk van Wout Weghorst. "Waarom? Hij is toch geen negentien ofzo?" 🔗

👉 Khalid Boulahrouz vindt Ajax niet goed genoeg voor het nieuwe Champions League-seizoen. 🔗