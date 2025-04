Eerste exemplaar Ajax-boek is voor Sjaak Swart – maar dan gaat het mis

Deze week werd een jubileumboek uitgebracht ter ere van het 125-jarig bestaan van Ajax en het eerste exemplaar was voor clubicoon Sjaak Swart. Die had er echter niet op gerekend dat het boek liefst twaalf kilo weegt.

Het boek bestaat uit twee bundels, van 800 bladzijdes per stuk, met 235 hoofdstukken en circa 2000 foto's. In het boek vertellen auteurs Menno Pot, Raymond Bouwman, Henk Mees, David Endt, Robert Heukels, Matty Verkamman en Bart Veenstra het verhaal van 125 jaar Ajax. Alle spelers die ooit voor Ajax uitkwamen zijn opgenomen, evenals de trainers, bestuurders en alle circa 4000 officiële wedstrijden, vrijwel allemaal met bijbehorende opstellingen.

Artikel gaat verder onder video

Bij de presentatie van het boek waren meerdere oud-Ajacieden aanwezig, zoals John van ’t Schip, Dick Schoenaker, Simon Tahamata en dus Sjaak Swart. Toen Swart het zware boek overhandigd kreeg, liet hij het direct vallen. Het zorgde voor veel gelach, maar Swart redde zich er op kenmerkende wijze uit. “Ik dacht: ik leg hem effe dood”, zei hij volgens Ajax Showtime.

In gesprek met AT5 spreekt Swart zijn waardering uit voor het boek. “Ik heb er een aantal jaren gespeeld, bij de mooiste club die er is. We hebben gepresteerd, alles gewonnen in onze loopbaan, dan is het mooi om daar een boek van te hebben”, aldus de 86-jarige oud-aanvaller, die zijn gehele loopbaan (tussen 1956 en 1973) doorbracht bij Ajax.

“Het eerste exemplaar van het 12 kilo wegende Ajax boek is voor Mister Ajax : Sjaak Swart. Het is iets te zwaar en valt. Het zorgt voor veel gelach, maar het clubicoon redt zich er op kenmerkende wijze uit: 'Ik dacht: ik leg hem effe dood. “ pic.twitter.com/fn5nG4fLDH — Pak Schaal (@pakschaal) April 16, 2025

