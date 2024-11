Kraay jr. raadt terugkeer bij Ajax af: ‘Genoeg goede spelers om hem niet met gillende sirenes te halen’

Volgens Hans Kraay junior moet Ajax niet terughalen naar Amsterdam. Hoewel de analist fan is van de middenvelder van FC Twente, denkt hij dat Francesco Farioli al genoeg goede middenvelders in zijn selectie heeft.

Regeer doorliep de jeugdopleiding van Ajax en vertrok in de zomer van 2023 na acht wedstrijden in het eerste naar FC Twente. De afgelopen maand wordt de middenvelder, die ook als back kan spelen, regelmatig genoemd als versterking voor Ajax, dat een terugkoopsom van zo’n vijf miljoen euro heeft. Toch ziet Kraay een terugkeer van Regeer in de Johan Cruijff ArenA niet zitten.

“Hij doet het hartstikke goed”, begint de analist bij Goedemorgen Eredivisie. “Hij is een jongen die op zo veel posities kan spelen: back, controlerende middenvelder, ik zie hem ook op tien spelen nu.” Desondanks denkt hij dat Ajax er niet verstandig aan doet de terugkoopoptie te lichten. “Ajax heeft genoeg goede middenvelders op dit moment om Regeer niet met gillende sirenes terug te hoeven halen.”

De Mos zou Regeer wel terughalen

Aad de Mos is het niet met Kraay eens, zo stelt hij. “Ik vind hem geweldig. Ik vond hem bij Jong Ajax ook altijd al een van de uitblinkers.” Ook het feit dat hij multi-inzetbaar is, is volgens de voormalig trainer een voordeel. “Hij is een typische Ajax-speler en bij Jong Oranje de grote man. Te vroeg weggedaan, hij is een van de jongens die ik zeker had behouden.”

