Ryan Babel komt ruim een jaar na laatste wedstrijd met groot nieuws

speelde al ruim een jaar geleden zijn laatste wedstrijd als profvoetballer, maar maakt nu bekend dat zijn loopbaan er definitief op zit. De 37-jarige aanvaller speelde in zijn lange loopbaan voor clubs als Ajax, Liverpool en Galatasaray en kwam tussen 2005 en 2021 tot 69 wedstrijden voor het Nederlands elftal.

Babel doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in februari 2004 in het eerste elftal, in een met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. In zijn eerste seizoen veroverde de aanvaller onder leiding van trainer Ronald Koeman direct de landstitel. In de zomer van 2007 verliet Babel Amsterdam voor de eerste keer: Liverpool telde ruim 17 miljoen euro neer voor zijn komst. Babel zou na drieënhalf jaar, in de winterstop van het seizoen 2011/12, The Reds weer verruilen voor TSG 1899 Hoffenheim in de Duitse Bundesliga. Die club verliet hij anderhalf jaar later transfervrij, om voor het eerst terug te keren bij Ajax.

Het tweede dienstverband van Babel bleef beperkt tot één seizoen, waarin hij onder trainer Frank de Boer zijn tweede Nederlandse titel binnensleepte maar mede door blessureleed lang niet zoveel in actie kwam als hij gewild zou hebben. Babel vervolgde zijn loopbaan een jaar later in Turkije, waar hij uiteindelijk voor vier verschillende clubs uit zou komen: Kasimpasa, Besiktas, Galatasaray en laatstelijk Eyüpspor. Tussendoor beleefde Babel ook avonturen in de Verenigde Arabische Emiraten (Al-Ain), Spanje (Deportivo La Coruña) en Engeland (Fulham) én keerde hij in januari 2020 op huurbasis nóg een keer terug bij Ajax. In het elftal van Erik ten Hag zou zijn bijdrage echter beperkt blijven tot een handjevol wedstrijden, waarin hij één keer trefzeker was.

Babel speelde 69 keer voor Oranje, maar slechts één keer op een eindtoernooi

In 2007 werd Babel onder leiding van bondscoach Foppe de Haan in eigen land Europees Kampioen met Jong Oranje. Ruim twee jaar eerder, in maart 2005, gunde Marco van Basten de toenmalig Ajacied al zijn debuut in het 'grote' Oranje. Babel kwam uiteindelijk tot 69 interlands (tien goals) voor het Nederlands elftal, waarvoor hij in maart 2021 (Gibraltar-uit, 0-7) zijn laatste wedstrijd speelde. Opvallend genoeg kwam Babel in de zestien jaar dat hij international was maar één keer in actie op een eindtoernooi. Op het WK van 2006 kwam hij als invaller binnen de lijnen in het afsluitende pouleduel met Argentinië (0-0). Het EK van 2008 miste hij vanwege een zware blessure; in 2010 behoorde Babel wel tot de WK-selectie van Bert van Marwijk die zilver greep in Zuid-Afrika, maar kwam het niet tot speelminuten voor de aanvaller.

Noa Lang reageert veelzeggend op pensioenaankondiging Babel

In een bericht op zowel X (zie onderstaand) als Instagram kondigt Babel zaterdag aan dat hij officieel met pensioen is. Op laatstgenoemd sociaal medium regent het reacties van oud-ploeggenoten en andere bekende namen uit de voetbalwereld. Zo krijgt Babel onder meer lof toegezwaaid door Joël Veltman ('Wat een carrière'), Edson Braafheid ('What a career! Left side strong side! Proud to shared the field with you bro') en Timothy Fosu-Mesah ('OG van me. Thankyou for everything') en reageren onder meer Daley Blind en Kenneth Vermeer met klappende emoji's. PSV-aanvaller Noa Lang schrijft: "We gaan die heupschot niet vergeten", verwijzend naar het handelsmerk waar Babel om bekend stond.