Alex Kroes opgelet: Ajax-fans zijn enthousiast en zien aanwinst voor 5.5 miljoen

heeft donderdagavond indruk gemaakt als aanvallende middenvelder van FC Twente tegen OGC Nice en dat is ook de supporters van Ajax niet onopgemerkt gebleven. De Amsterdammers verkochten Regeer vorige zomer, maar kunnen de middenvelder terugkopen. Supporters zijn enthousiast.

Op sociale media wordt er donderdagavond veel gesproken over een eventuele terugkeer van Regeer naar Amsterdam. Als vervanger van Sem Steijn speelde het jeugdproduct van Ajax een fantastische wedstrijd namens FC Twente tegen OGC Nice, zo constateerde ook Voetbal International: "Regeer was overal, donderdagavond. Scouts die hem nog niet kenden, zullen zijn naam hebben genoteerd."

Ajax beschikt over een terugkoopoptie. De nummer twee van de Eredivisie verkocht de 21-jarige Regeer vorige zomer aan de Tukkers, maar kan hem dit seizoen nog terugkopen. Vermoedelijk gaat het om een bedrag dat vijf keer zo hoog ligt als de aankoopprijs. Dat betekent dat technisch directeur Alex Kroes Regeer voor een bedrag van zo’n 5,5 miljoen euro kan terughalen.

Als het aan verschillende supporters van Ajax ligt, waagt de technisch directeur van Ajax een poging. Er zal meer interesse zijn voor Regeer, die afgelopen zomer ook al even in de belangstelling stond van Benfica: "Ik ben opnieuw positief verrast door Youri Regeer, de aanvoerder van Twente. Hij kan zowel als rechtsback en als middenvelder spelen. Ajax heeft geen onbeperkt budget en daarom zou ik het geen gekke optie vinden", schrijft Bart Sanders - een van de makers van de Pantelic Podcast - op sociale media.

"Hij heeft een bizar loopvermogen. Dat, in combinatie met zijn voetballende kwaliteiten en het roulatiesysteem, is het echt een no-brainer om hem terug te halen", schrijft een andere supporter van Ajax op X. Er wordt door een andere fan ook al rekening gehouden met een vertrek van Devyne Rensch, die over een aflopend contract beschikt: "Ik zou hem zeker terughalen, helemaal nu het er steeds meer op gaat lijken dat Rensch niet gaat verlengen."

