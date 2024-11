Francesco Farioli stuurde Brian Brobbey vlak voor duel van Ajax een persoonlijk bericht

Francesco Farioli heeft Ajax-spits Brian Brobbey vlak voor de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv een persoonlijk berichtje gestuurd. Dat maakte de coach van de Amsterdammers bekend op de persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen de Israëliërs

"Het was gewoon een bericht naar hem om hem op te peppen. Maar dat was Niet nodig, omdat we de afgelopen met elkaar gesproken hebben, al was dat niet meer dan normaal. Ik wilde gewoon mijn gevoel met hem delen, omdat ik dacht dat het zijn avond ging worden", legt Farioli aan het aanwezige journaille uit na de overtuigende 5-0 overwinning op Maccabi Tel Aviv.

LEES OOK: Weghorst zorgt voor irritatie met ontzettend chagrijnig gedrag bij Ajax - Maccabi Tel Aviv

Het gevoel van Farioli kwam aardig uit, want Brobbey was bepalend voor Ajax. De fysiek sterke spits maakte zijn eerste treffer van dit seizoen voor de Amsterdammers, maar was met een fantastische actie ook belangrijk bij de 2-0 van Kenneth Taylor. Het moet de spits van Ajax, die dit seizoen niet slecht speelde, maar vooral erg veel kansen heeft gemist - vertrouwen geven voor de toekomst.

