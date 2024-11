Weghorst zorgt voor irritatie met ontzettend chagrijnig gedrag bij Ajax - Maccabi Tel Aviv

kwam donderdagavond niet in actie bij Ajax tijdens de galavoorstelling tegen Maccabi Tel Aviv (5-0 overwinning). Daar was de ervaren aanvaller duidelijk niet blij mee.

Weghorst begon bij Ajax op de reservebank, maar mocht lang hopen op een invalbeurt. Hoofdtrainer Francesco Farioli liet de spits geruime tijd warmlopen, maar wees tegen Maccabi Tel Aviv twintig minuten voor tijd Jordan Henderson en Christian Rasmussen aan als laatste invallers.

Weghorst kon zo weer gaan zitten en was daar overduidelijk niet blij mee: Ziggo Sport bracht het chagrijn van de spits in de 82ste minuut van de wedstrijd goed in beeld. “Iedereen, bijna iedereen in jubelstemming in de Johan Cruijff ArenA…”, zo zei commentator Vincent Schildkamp.

Het bedrukte gezicht van Weghorst viel ook veel Ajax-fans en televisiekijkers op. Vele van hen ergeren zich zelfs aan het gedrag van de spits. “Weghorst hoeft weinig moeite te doen om niet blij te kijken….”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X. Een ander reageert met: “Weghorst met een gezicht als een oorwurm. Dat verongelijkte wordt een beetje irritant.”