Kritiek op Ajax-speler, die praktisch alleen nog maar geblesseerd is geweest

Kenneth Perez vindt het enorm zonde dat in de winter de overstap heeft gemaakt van FC Twente naar Ajax. Volgens de Deen zou Regeer in Enschede veel meer aan spelen toekomen. Die uitspraak is opmerkelijk, aangezien de middenvelder sinds zijn transfer naar Ajax bijna alleen maar geblesseerd is geweest.

Tijdens Voetbalpraat begint de analist van ESPN over deze overstap. "Wat is die transfer toch zonde. Hij moet teruggehaald worden naar FC Twente. Je dacht al: wordt dat wel wat?" Regeer mocht tijdens De Klassieker van 2 februari 22 minuten invallen. Dat waren ook gelijk zijn enige minuten voor Ajax tot dusver dit seizoen, want vervolgens raakte hij geblesseerd aan zijn enkel. "In die wedstrijd had hij heel veel moeite met het tempo", weet Perez nog.

Volgens de oud-speler van beide clubs had Regeer gewoon in Enschede moeten blijven. "Hij was zich heerlijk aan het ontwikkelen bij Twente, met vallen en opstaan. In zijn totaliteit is dit toch zo zonde voor die jongen. Hij is zo teruggeworpen in zijn ontwikkeling." Leon ten Voorde, FC Twente-watcher was ook verbaasd door de keus van Regeer. "Hij heeft ook een gesprek gehad met Ajax en toen hoorde je wel dat Farioli hem eigenlijk niet wilde hebben."

De journalist van Tubantia legt vervolgens uit dat Regeer het in Enschede niet zo slecht had. "Ik dacht: blijf nou bij Twente, dan speel je op het middenveld, wat je graag wil. Je bent verzekerd van speelminuten. Ik snap wel: Ajax is zijn oude liefde, daar is hij opgegroeid, dat snap ik wel. Maar ik dacht: als je een stap maakt, maak die dan in de zomer." Regeer is bijna hersteld van zijn blessure en hoopt tegen Willem II zijn rentree te kunnen maken.

