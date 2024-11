Zorgen voor Ajax nemen toe: Francesco Farioli komt met verontrustend nieuws

Francesco Farioli is zondagmiddag na het laatste fluitsignaal van FC Twente - Ajax (2-2) met een verontrustende update over gekomen. De rechtervleugelaanvaller lijkt een blessure opgelopen te hebben tijdens de wedstrijd.

Traoré kwam aan het begin van de tweede helft bij Ajax binnen de lijnen als vervanger van Mika Godts, die op slag van rust uitviel met een hamstringblessure. De flankspeler uit Burkina Faso was halverwege het tweede bedrijf belangrijk door op aangeven van Kenneth Taylor de 2-2 te maken, maar is niet ongeschonden uit de strijd gekomen.

“De situatie van Mika moet geëvalueerd worden. Overigens, we hebben nu ook Traoré met een knie die er niet echt goed uitziet”, zegt Farioli na afloop van de wedstrijd in Enschede voor de camera van ESPN. “Traoré speelde al met tape rondom de knie, dus we moeten het bekijken.”

Verslaggever Vincent Schildkamp vraagt Farioli naar het wisselen van Davy Klaassen en Kenneth Taylor in de tweede helft. Beiden zaten goed in de wedstrijd: Klaassen maakte het openingsdoelpunt, terwijl Taylor de assist gaf bij zowel de 1-1 als de 2-2.

De trainer bevestigt dat hij het duo graag fit wil houden, met het oog op de toekomst. “Dat was een van de redenen, ja. Je zag het vandaag weer: we hebben veel aandacht voor de fitheid van de spelers, maar soms kun je blessures niet voorkomen”, aldus Farioli.

