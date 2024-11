Code rood in Alkmaar: AZ verliest ook thuis van Willem II

Het is inmiddels een flinke crisis aan het worden in Alkmaar. AZ heeft op eigen bodem verloren van Willem II. De Tilburgers hadden aan één helft genoeg om meer doelpunten te maken dan de thuisploeg in Noord-Holland. Het is weer een flinke klap voor Maarten Martens en zijn mannen, die al weken niet meer hebben gewonnen in de Nederlandse competitie.

Het was een mooie Europese week voor AZ. Afgelopen donderdag werd er namelijk gewonnen van Fenerbahçe in het eigen AFAS Stadion. Talent Kees Smit was de gevierde man, maar hij stond tegen Willem II niet in de basis. Hij was namelijk op zaterdag te laat op de club verschenen, waardoor hij door coach Maarten Martens op de bank werd gezet. Ro-Zangelo Daal begon op de linksbuitenpositie. Sven Mijnans was de aanvoerder van de mannen van de Belgische coach.

Willem II was voorafgaand aan het seizoen één van de degradatiekandidaten in de Eredivisie. De mannen van coach Peter Maes promoveerden afgelopen seizoen van de Keuken Kampioen Divisie naar het hoogste niveau in Nederland. Vorig weekend verloren de Tilburgers met 0-1 in het eigen Koning Willem II Stadion van FC Twente. Die ploeg speelde op zondagmiddag weer gelijk tegen Ajax. In een uitverkochte Grolsch Veste werd een spectaculaire tweede helft met een eindstand van 2-2 besloten.

Het eerste halfuur in Alkmaar was behoorlijk saai. Het grootste gevaar kwam van buitenspeler Emilio Kehrer, die in de beginfase de bal richting het doel van Owusu-Oduro schoot, maar de bal ging naast. Aan het einde van de eerste helft kwam het eerste noemenswaardige moment ook van Willem II. Kyan Vaesen kon rond de penaltystip aan de bal komen en zo de bal achter doelman Owusu-Oduro tikken. De AZ-goalie botste met verdediger Maxim Dekker, waardoor de goal niet voorkomen kon worden.

Niet veel later scoorden de Tilburgers ook de 0-2. Na een ingestudeerde vrije trap kwam de bal voor de voeten van Cisse Sandra, die de bal vanaf meer dan twintig meter in de onderhoek schoof. In de extra tijd van de eerste helft werd het ook nog 0-3, maar de treffer werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Martens greep in en bracht Smit in het veld. Aan het begin van de tweede helft schoot hij de bal meteen op de paal.

In de 63ste minuut kwam het antwoord van AZ op de twee tegendoelpunten. Mexx Meerdink, ingevallen in de rust, schoot de bal in de rechterbovenhoek en zo stond de 1-2 op het scorebord. De rest van de tweede helft heeft AZ wel kansen gehad, maar deze niet benut, zo bleef het 1-2.