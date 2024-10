Kees Kwakman schrikt van Ajax en heeft 'te doen' met één speler: 'Hoelang wordt dit nog geaccepteerd?'

Kees Kwakman heeft na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en Willem II geen goed woord over voor het optreden van de Amsterdammers. De formatie van hoofdtrainer Francesco Farioli boekte weliswaar een 1-0 overwinning, maar de manier waarop dat gebeurde hield niet over. Kwakman heeft medelijden met Brian Brobbey en vraagt zich af of hoelang dit nog geaccepteerd gaat worden.

Ajax boekte na de recente interlandperiodes weliswaar al zeges op Heracles Almelo en Qarabag, maar in beide wedstrijden was het voetbal niet overtuigend. De supporters hoopten in de thuiswedstrijd tegen Willem II weer een keer getrakteerd te worden op een mooie voetbalavond, maar niets was minder waar. Farioli koos er niet alleen voor om ten opzichte van afgelopen donderdag liefst tien nieuwe namen binnen de lijnen te brengen, maar ook nog eens een systeemwissel door te voeren. Ajax trad aan met vijf verdedigers en dat kwam het aanvalsspel, dat in de laatste wedstrijden al zeer pover was, duidelijk niet ten goede.

Kwakman kwam na het laatste fluitsignaal met een veelzeggend reactie op de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. “Ik kijk gewoon even als voetballiefhebber naar deze wedstrijd, zonder naar de uitslag te kijken. En dan zeg ik: deze anderhalf uur krijg ik nooit meer terug, ik had iets anders kunnen doen. Het was verschrikkelijk”, zo klonk het op ESPN. Kwakman zag dat er in de eerste helft nog wel het een en ander gebeurde, maar dat het duel na de rust zowel qua niveau als amusementswaarde heel ver wegzakte. “We hebben gewoon naar niks gekeken. Willem II heeft denk ik een kans laten liggen om hier een resultaat te halen”, aldus Kwakman, die liever had gezien dat de Tilburgers in de slotfase één op één gingen spelen en er nog alles aan probeerden te doen om er een punt uit e slepen.

“Ajax was zó slap, onnauwkeurig. Geen fatsoenlijke aanval, ballen achter de man”, zo is Kwakman duidelijk totaal niet onder de indruk van het vertoonde voetbal door de Amsterdammers. Kwakman heeft ‘te doen’ met Brobbey. De Amsterdammer keerde na zijn reserverol tegen Qarabag terug in de basisopstelling, maar kwam niet tot nauwelijks in het spel voor. Volgens Kwakman was er voor de spits ook geen beginnen aan. “Er is geen enkele loopactie om hem heen, er zijn geen buitenspelers. Hij wordt bijna niet ingespeeld. Er gebeurt gewoon niks. Er wordt ook niet druk gezet door Ajax, waardoor je misschien het publiek erachter krijgt.”

Kwakwan is zich er tegelijkertijd van bewust dat dit zich al ‘langer afspeelt’ bij Ajax. “Het gaat vooral om het fit worden, om een elftal te smeden en de punten binnen te halen. Dat doet Fairoli allemaal goed, dus daar kun je niks over zeggen. Maar ik weet niet hoe lang dit nog geaccepteerd gaat worden, de manier waarop Ajax speelt. Het is wel echt minimaal.”

