Ajax-supporters komen na 75 minuten met vernietigend oordeel

Ajax-supporters zijn totaal niet onder de indruk van het optreden van hun ploeg in de thuiswedstrijd tegen Willem II. De Amsterdammers openden weliswaar al heel vroeg de score uit een strafschop van Davy Klaassen, maar hebben nadien heel weinig klaar weten te spelen. Na een moeizame eerste helft lukt er ook na de rust in aanvallend opzicht heel weinig bij de ploeg van trainer Francesco Farioli. Een deel van het publiek was er na 75 minuten wel klaar mee en toonde zijn ongenoegen met een fluitconcert.

Ajax leek onder leiding van Farioli langzaam maar zeker uit het diepe dal te klimmen, maar de laatste wedstrijden doen verdacht veel denken aan het afgelopen seizoen. De Amsterdammers boekten na de interlandperiode weliswaar zeges op Heracles Almelo en Qarabag, maar overtuigend was het zeker niet. Ze hoopten in de thuiswedstrijd tegen Willem II zelfvertrouwen te kunnen tanken voor de komende duels met Feyenoord en PSV, maar aan de bal is het opnieuw niet goed wat ze laten zien. En dat is nog zachtjes uitgedrukt.

Het publiek in de Johan Cruijff ArenA wordt allesbehalve verwend. Een deel van de achterban uitte na 75 minuten zijn ongenoegen. Na de zoveelste pass breedtepass, die ook nog eens áchter een Ajacied werd gespeeld, klonk er een fluitconcert. De ploeg van Farioli geeft weliswaar opnieuw weinig weg, maar aan de bal lijken de spelers weinig idee te hebben wat ze nou moeten doen. Op een aantal mogelijkheden in de openingsfase van de tweede helft na speelt Ajax heel weinig bij elkaar.

