Supporters van Ajax komen in minuut 45 massaal tot dezelfde verontrustende conclusie

Supporters van Ajax hebben zondagmiddag niet bepaald genoten van het spel van de ploeg van Francesco Farioli in de eerste helft. De Italiaan gooide een compleet gewijzigd elftal de wei in tegen Willem II, maar de elf mannen in het rood-wit wisten de fans - ondanks de vroege 1-0 voorsprong - niet te vermaken.

"Het lijkt totaal niet op voetbal dit", schrijft een supporter van Ajax halverwege de eerste helft tegen Willem II op sociale media. Het regent reacties van kritische supporters van Ajax, die het spel van de Amsterdamse club tegen Willem II vooral oersaai vinden: "Waar zitten we weer naar te kijken. Kan echt niet", schrijft een ander.

"Zomeravond betonvoetbal. 100% tegenovergesteld als hoe je met Ajax zou moeten willen voetballen", richt een andere supporter van de Amsterdammers zich tot Farioli. De veldbezetting van Ajax staat nog niet eens zo slecht tegen Willem II, want de Amsterdammers gaven in 45 minuten helemaal niets weg, alleen de slordigheid baart zorgen: "Er is nog geen normale pass aangekomen", schrijft een andere Ajax-supporter op sociale media.

