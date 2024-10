Erwin van de Looi stapt boos op Wout Weghorst af: dit is wat hij zei tegen de Ajax-spits

Erwin van de Looi stapte zondagmiddag na afloop van Heracles Almelo - Ajax (3-4) het veld op om verhaal te halen bij . In gesprek met ESPN onthult de trainer van Heracles wat hij tegen de aanvaller van Ajax zei.

Van de Looi en Weghorst stonden na afloop van de wedstrijd zeker 25 seconden met elkaar te praten. ESPN-verslaggever Leo Oldenburger vroeg de trainer van Heracles wat hij tegen Weghorst zei. “Ja, dat die twee hele slimme momenten had: een penalty en een rode kaart”, antwoordde Van de Looi. “Die heeft hij toch versierd voor zijn team. En dat is uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd geweest. Dus… Hij kan daar tevreden mee zijn.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Speler misdraagt zich bij Heracles Almelo - Ajax: ‘Houd je bek, hoerenzoon! Houd je bek!’

Van de Looi doelt op de strafschop die Weghorst in de slotfase kreeg, nadat hij een tik op zijn kuit kreeg van Thomas Bruns, en de rode kaart die Brian De Keersmaecker kort erna kreeg, na een overtreding op Weghorst. De trainer gaf toe ‘dat hij wat vond’ van de rode kaart van De Keersmaecker. “Ik vond daar wat van. Ik heb daar verder niet veel over te zeggen, maar ik vond het totaal niet in het beeld van de wedstrijd passen.”

“Misschien was het wel een overtreding, maar als je het een beetje aanvoelt, was dat denk ik niet nodig geweest”, vervolgde Van de Looi over de rode kaart. “Er waren over en weer overtredingen. Maar het was nooit gemeen of vies. Maar uiteindelijk deed Wout het slim. Hij heeft een penalty en een rode veroorzaakt. Daar moeten wij van leren. We waren niet slim genoeg. Net niet slim genoeg.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax onderneemt nieuwe stappen in de richting van Argentijns talent'

Het Argentijnse talent Santiago López wordt door scouts van Ajax nadrukkelijk in de gaten gehouden.