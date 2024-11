Kenneth Perez smult volop van moment waar Ajax-fans woedend om zijn: ‘Fan-tas-tisch!’

Kenneth Perez heeft tijdens FC Twente - Ajax (2-2) genoten van een verdedigende actie van in de negende minuut van de wedstrijd. De centrumverdediger maakte het de doorgebroken dusdanig lastig in een duel dat de spits van Ajax één op één uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in doelman Lars Unnerstall.

Akpom werd zondagmiddag na negen minuten voetballen in de diepte weggestoken door Wout Weghorst. Bruns zocht meermaals opzichtig contact met Akpom, maar de rechtsbuiten van Ajax bleef op de been en schoot uiteindelijk op Unnerstall. Akpom was door toedoen van Bruns overduidelijk uit balans, maar doordat hij zich niet liet vallen floot scheidsrechter Allard Lindhout niet voor een overtreding en ontsnapte Bruns mogelijk aan een rode kaart.

Veel Ajax-fans online waren woedend om het moment en vonden het wrang dat Akpom geen overtreding meekreeg en het trekken van Bruns onbestraft werd gelaten door Lindhout, doordat de Ajax-spits sportief op de been bleef. “Dit vond ik fan-tas-tisch verdedigd”, zegt Perez zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN over Bruns. “Hij doet net niet genoeg voor een penalty, maar ook nét genoeg om Akpom het afmaken moeilijk te maken.”

“Je hebt ook verdedigers die ten koste van alles de aanvaller willen tegenhouden. Nou, dan heb je een penalty tegen, moet je met tien man verder en is de wedstrijd voorbij”, vervolgt de Deense analist.

Presentator Jan Joost van Gangelen werpt de vraag op of Akpom ‘makkelijker’ moest gaan liggen. Kees Kwakman vindt vooral dat de Engelsman een technische fout maakte. “Ik vind dat Akpom de bal met rechts naar zijn linkerbeen moet meenemen. Ik denk dat Bruns er dan niet meer bij kan. Maar ik ben het met Kenneth eens: Bruns doet het fantastisch. En Unnerstall ook.”

