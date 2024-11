Ajax-fans balen: sportief gebaar komt Chuba Akpom en Ajax duur te staan tegen FC Twente

liet zondagmiddag in de negende minuut van FC Twente - Ajax een uitgelezen mogelijkheid op 0-1 onbenut. De Engelse spits stuitte één op één met Lars Unnerstall op de doelman van FC Twente, maar had er ook voor kunnen kiezen om zich te laten vallen.

Akpom werd na negen minuten voetballen in de diepte weggestoken door Wout Weghorst. Verdediger Max Bruns zocht meermaals opzichtig contact met Akpom, maar de rechtsbuiten van Ajax bleef op de been en schoot uiteindelijk op Unnerstall. Akpom was door toedoen van Bruns overduidelijk uit balans, maar doordat hij zich niet liet vallen floot scheidsrechter Allard Lindhout niet voor een overtreding en ontsnapte Bruns mogelijk aan een rode kaart.

“Akpom is natuurlijk niet helemaal in balans op het moment dat hij schiet. Risicovol verdedigd, zo vroeg in de wedstrijd”, luidt het commentaar van Vincent Schildkamp bij ESPN. “Akpom maakt er geen punt van en Lindhout dus ook niet. Bruns brengt hem wel degelijk een beetje uit balans. Maar net slim genoeg dus. Heel risicovol van de jonge Bruns.”

Veel Ajax-fans online vinden het wrang dat Akpom geen overtreding meekreeg en het trekken van Bruns onbestraft werd gelaten door Lindhout, doordat de Ajax-spits sportief op de been bleef. “Hoe krijgt Akpom géén vrije trap of penalty (als het erbinnen was) toen hij alleen op de keeper afging en Bruns even voor sjaal speelde zo erg hing hij aan hem?”, vraagt iemand zich af op X. Een ander schrijft: “Laat je daar gewoon vallen, Akpom. Hij hangt aan je schouder.” Een andere reactie luidt: “Oh, Akpom. Waarom ga je daar gewoon niet naar de grond…”

Een overzicht van enkel reacties op X op het desbetreffende moment:

