Louis van Gaal vertelt in toespraak heel eerlijk wat hij van Ajax vindt

Louis van Gaal is nog regelmatig actief op Sportpark De Toekomst, zo geeft Ronald de Boer aan in gesprek met Voetbal International. Onlangs gaf de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal tegenover jeugdspelers van de Amsterdamse club aan wat hij van de huidige selectie van Ajax vindt.

Dat vertelt De Boer in een uitgebreid interview met Voetbal International. De Boer staat zelf regelmatig op het veld bij de jeugd van Ajax en komt Van Gaal dan ook nog regelmatig tegen op Sportpark De Toekomst: "Louis is laatst nog op de club geweest. Toen heeft hij trainingen bekeken, met trainers gesproken en ook jeugdspelers in de kleedkamer toegesproken. Dat laatste was grappig en typisch Louis: hij zei dat er grote kansen liggen om door te breken, omdat het eerste elftal momenteel niet zo goed is", zo onthult De Boer.

De voetbalanalist wil benadrukken dat hij het heel prettig vindt dat de 73-jarige Van Gaal nog vaak bij de jeugd van Ajax komt: "Het is natuurlijk fantastisch dat iemand met zijn ervaring en kennis weer betrokken is bij de club", vindt De Boer, die zelf tegenwoordig ook nog regelmatig op het veld staat bij de jeugd van Ajax.

Trainen met high potentials

"Ik sta drie keer per week op het veld, in de bovenbouw en de middenbouw. De ene keer assisteer ik bij een groepstraining, een andere keer werk ik individueel met een aantal middenvelders en aanvallers", legt De Boer uit. "En ik doe trainingen met wat we de high potentials noemen, de grootste talenten van veertien tot negentien jaar bij elkaar."