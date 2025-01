'Beste man in beste Ajax-wedstrijd moet veel vaker in basis staan'

Maarten Wijffels vindt het onbegrijpelijk dat tijdens de eerste seizoenshelft relatief weinig in de basis is gestart voor Ajax. De aanvallende middenvelder brengt altijd iets extra's, vindt de journalist.

Wijffels begint in het Algemeen Dagblad met een algemene constatering. "Als Ajax iets kan gebruiken na de winter, is het meer creativiteit in zijn basisteams. Francesco Farioli begint regelmatig aan wedstrijden met heel veel 'klusjesmannen'. 'Artiesten' brengt hij pas in de loop van de tweede helft. De laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Sparta (0-2 zege) was een schoolvoorbeeld." Ajax begon die middag met namen als Chuba Akpom, Anton Gaaei, Wout Weghorst en Davy Klaassen, die later zouden worden afgelost door Bertrand Traoré, Mika Godts, Fitz-Jim en Brian Brobbey.

Het voetbal tijdens de eerste maanden van het seizoen was vaak niet indrukwekkend, waardoor Wijffels van mening is dat Farioli wijzigingen moet doorvoeren. "Ajax zal in de strijd om de twee Champions Leagueplekken zijn voetbal moeten verbeteren. Wie daarbij kan helpen is Kian Fitz-Jim. Hij is zo'n creatieve speler die meer minuten verdient na de winterstop." Volgens de journalist zakt de 21-jarige middenvelder nooit door het ijs. "Als-ie meedoet, voegt-ie eigenlijk altijd iets toe. Een middenvelder die rustig is aan de bal, tweebenig, tactisch slim en niet te beroerd om ook meters te maken zónder bal. Voor het team."

Wijffels geeft vervolgens een voorbeeld van een wedstrijd waarin de Amsterdammers, met Fitz-Jim, zeer goed voor de dag kwamen. "In de beste Ajax-wedstrijd dit seizoen, thuis tegen Besiktas, was Fitz-Jim als basisspeler de beste man. Bij een 4-0 overwinning tekende hij voor de openingsgoal door in praktijk te brengen waar die week op was getraind: de momenten zien en benutten om diep te gaan en alert te zijn voor het doel." De journalist van het AD ziet dat de concurrenten van Fitz-Jim ook goed presteren. "Oké, Klaassen en ook Kenneth Taylor 'leveren' dit seizoen. Toch is 29 procent aan basisplaatsen in de eredivisie voor Fitz-Jim te weinig. Dat mag flink omhoog."

Moet Kian Fitz-Jim vaker in de basis staan bij Ajax? Laden... 94.4% Ja. 5.6% Nee. 443 stemmen

