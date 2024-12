Michael van Praag doet boekje open over zwaar jaar bij Ajax

Michael van Praag heeft zich tijdens de uitzending van NH Sportcafé van zaterdag bijzonder kwetsbaar opgesteld. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax gaf eerder aan geen moeite te hebben met de onrust rond zijn persoon eerder dit jaar, maar geeft nu het tegenoverstelde toe.

Tijdens de uitzending vertelt Van Praag over de uitdagingen bij Ajax in 2024. "Bij Ajax moesten we een hele nieuwe raad van commissarissen installeren, een groot gedeelte van de directie was niet ingevuld. Dat is allemaal heel goed afgelopen, ik ben zeer voldaan dat ik mijn opdracht goed heb kunnen voltooien. We hebben nu een goede rvc en een goede financieel directeur." Van Praag treedt in februari 2025 af, nadat het bestuur bij Ajax weer volledig functioneel is.

De bestuurder en voormalig scheidsrechter baalde echter van de onrust bij de Amsterdammers. "Het was voor mij geen leuk jaar. Het probleem bij Ajax is wel, dat als mensen hun zin niet krijgen, of ze zijn het niet met je eens, dan reageren ze heel extreem. Dat was in de tijd van mijn vader al, in de jaren 70. Ik merk nu wel dat ik daaronder geleden heb." Van Praag blunderde onder andere met het inschrijven van aandelen toen hij in dienst trad bij Ajax, terwijl hij Alex Kroes voor een vergelijkbare fout wegstuurde. Kroes kwam later als technisch directeur toch nog te werken in Amsterdam. Het hele proces zorgde in Amsterdam en omstreken voor - zacht gezegd - verbaasde gezichten.

Presentator Leo Driessen vindt niet dat je de jaren 70 met de huidige periode kunt vergelijken, iets waar Van Praag zich iets later wel bij aansluit. "Het was wel minder, maar toen had je ook geen social media. Dat scheelt natuurlijk ook een stuk." Van Praag legt daarna verder uit wat 2024 voor hem een moeilijk jaar maakte. "Ik heb spreekkoren gehad, en op die momenten zei ik dat het me niets deed. Maar het feit dat het onredelijk is dat die dingen gebeuren, dat doet me wel wat. Daar heb ik met kerst over nagedacht. Ik kan niet zeggen dat ik een leuk jaar heb gehad."

Van Praag sluit af met een positieve noot. "Het belangrijkste is wel dat wij op dit moment 'gewoon' tweede staan. Ik weet wel dat de kenners zullen zeggen: 'Ja, maar het is heel broos', dat hoor ik ook de hele tijd om me heen. Ik was bij Sparta - Ajax (0-2) en dacht: oh oh, hoe moet dit aflopen?" Toch ziet Van Praag alles wel goed komen in Amsterdam. "Ik heb vertrouwen in de tweede seizoenshelft."

