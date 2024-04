Michael van Praag zelf zwaar de fout in met registreren Ajax-aandelen

Ajax-voorzitter Michael van Praag is de fout ingegaan door zijn eigen Ajax-aandelen niet bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te laten registreren. Van Praag had binnen twee weken na de officiële indiensttreding zijn informatie moeten melden, maar de AFM beschikt ruim vier maanden daarna nog altijd niet over de wettelijk verplichte informatie.

Directeur Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt dat het Van Praag zwaar aan te rekenen valt dat hij zich niet aan de meldplicht heeft gehouden, zo wordt door hem gezegd tegenover de NOS: "Je moet als bestuurder en als commissaris weten dat jij te allen tijde die melding moet doen. En als hij dat niet weet, dan is hij misschien ook niet zo geschikt voor deze functie", reageert VEB-directeur Gerben Everts.

Ajax heeft tegenover de NOS erkend dat er melding gedaan moet worden bij de AFM. Van Praag heeft vrijdag, zo heeft de Amsterdamse club aan de omroep laten weten, alsnog melding gemaakt in het register: "Hier is sprake van een administratieve omissie van een feit dat bij de markt wel volledig bekend was. Zodra we erop gestuit zijn, is het meteen rechtgetrokken", schrijft Ajax.

Van Praag zou honderd aandelen hebben van Ajax. Dat staat ook vermeld in de officiële stukken die zijn gepubliceerd tijdens zijn aanstelling. Volgens de VEB gaat het echter om het principe: "Dat principe heeft hij ook heel duidelijk richting Alex Kroes verwoord. Op dit niveau speel je als beursgenoteerd bedrijf in de Champions League en dan moet je gewoon aan de wet- en regelgeving voldoen."

De VEB pleit ervoor dat de AFM de situatie rondom de aandelenkwestie van Van Praag gaat onderzoeken: "De AFM kan hier een boete voor opleggen van een half miljoen euro, maar kan die ook naar beneden bijstellen. In de praktijk gebeurt dat", legt Everts uit.

