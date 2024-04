Michael van Praag is spijkerhard voor Alex Kroes wegens plegen van vermeend strafbaar feit

Michael van Praag heeft dinsdagochtend gereageerd op het nieuws rondom Alex Kroes, die door de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club per direct geschorst is. De voorzitter van de RvC van de nummer vijf van de Eredivisie is van mening dat de positie van Kroes, die ervan wordt verdacht aandelen van Ajax te hebben gekocht op het moment dat hij al wist dat hij de nieuwe algemeen directeur zou worden, onhoudbaar is geworden.

Dinsdagochtend werd via De Telegraaf bekend dat de RvC van Ajax per direct heeft besloten om Kroes te schorsen, aangezien de nieuwe algemeen directeur op voorkennis aandelen van de club zou hebben gehad. Daar zijn, nadat de Amsterdammers om juridisch advies vroegen, sterke aanwijzingen voor. Het handelen met voorwetenschap is een strafbaar feit, waardoor Ajax zich genoodzaakt voelt Kroes direct een schorsing op te leggen.

"Wij zijn zeer onaangenaam verrast dat dit Ajax nu overkomt, want dit is zeer slecht voor de club en voor iedereen die de club een warm hart toedraagt", begint Van Praag op de website van de Amsterdammers. Het handelen van Alex Kroes is niet verenigbaar met waar we met Ajax voor staan. Het moment waarop hij de aandelen kocht maakt dat hij handelde met voorwetenschap. Een dergelijke wetsovertreding kan een beursgenoteerde onderneming niet tolereren, zeker niet als het de CEO betreft", maakt de voorzitter van de RvC van Ajax duidelijk.

Van Praag is, na overleg met de RvC van Ajax, tot de conclusie gekomen dat de positie van Kroes in Amsterdam niet houdbaar is. Kroes zijn takenpakket wordt overgenomen: "Ik vind het belangrijk om hieraan toe te voegen dat het technische beleid zal worden voortgezet met de mensen die we daarvoor hebben en op de weg die Ajax met Alex reeds was ingeslagen", legt Van Praag uit. Er lagen voor Kroes een aantal belangrijke vraagstukken op tafel, zoals onder meer het aanstellen van een nieuwe trainer.