Vandaag Inside begint nieuwe week met enorme klapper: ‘Hij blijkt opnieuw zeer populair, wauw!!!’

Vandaag Inside kan terugkijken op een geweldige start van deze week. Het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp scoorde maandagavond de hoogste lineaire score van 2024 toe nu toe. Dat meldt Tina Nijkamp dinsdag op haar socialmediakanalen. De mediapersoonlijkheid denkt dat het programma dat vooral te danken heeft aan Valentijn Driessen.

Nijkamp liet zich nog niet zo heel lang geleden al uit over de populairste gast in Vandaag Inside. Volgens Nijkamp is dat Driessen, omdat hij nooit onder de miljoen kijkers scoort. De mediapersoonlijkheid vertelde daarbij wel dat de verslaggever van De Telegraaf ten opzichte van andere gasten het voordeel heeft dat hij nooit aanschuift als op een ander kanaal een wedstrijd wordt uitgezonden en dat hij (vaak) mag plaatsnemen als zich de dag vóór of ván de uitzending iets opvallends heeft voorgedaan in de voetballerij. Dit keer was dat niet het geval. Zo was maandagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside de heenwedstrijd tussen NAC Breda en Roda JC in de nacompetitie nog aan de gang.

Bovendien scheen de zon volop. Van het mooie weer had Hélène Hendriks vorige week met haar programma De Oranjezondag nog last. Nijkamp noemde de zon als een van de redenen waarom het programma van Hendriks op zondag 5 mei lage kijkcijfers scoorde. Vandaag Inside heeft er maandag een stuk minder last van gehad. “DE grote winnaar van de dag en dus ook van primetime en de talkshows is VI. Met, ondanks het mooie weer, ook de hoogste lineaire score voor VI van 2024 tot nu toe!!!”, zo schrijft Nijkamp op haar Instagram. De uitzending trok liefst 1.166.000 kijkers naar de bus en scoorde ook nog eens een 28.6 in de leeftijdscategorie 25-54 jaar. “Wauw!!!”, is Nijkamp duidelijk onder de indruk.

Volgens Nijkamp heeft Driessen andermaal zijn waarde bewezen. De mediapersoonlijkheid schrijft ook lovende woorden over de andere gasten, waaronder voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis. “Tafelgast Driessen blijkt opnieuw dus zeer populair. Bas Nijhuis maakt zijn naam als een van de populairste tafelgasten ook weer waar en Aran Bade scoort net als de hele week al bij Boulevard, ook hier topcijfers. Een top line-up dus en topcijfers. Tijd voor taart”, aldus Nijkamp. Vandaag Inside was maandagavond overigens niet het best bekeken programma op televisie. Alleen Het Journaal trok met 1.430.000 kijkers meer mensen naar de buis.

