Hélène Hendriks incasseert flinke klappen met De Oranjezondag: ‘Grote tegenvaller’

Waar het programma De Oranjezondag van Hélène Hendriks in eerste instantie geweldige kijkcijfers wist te noteren, daar heeft het inmiddels toch al even flink wat moeite om de mensen zondag om 21.30 uur naar SBS6 te trekken. De uitzending van zondagavond scoorde met ‘nog maar’ 550.000 kijkers heel matig. Volgens Tina Nijkamp is dat vooral te wijten aan het mooie weer.

De mediapersoonlijkheid bespreekt elke werkdag in haar podcast Tina’s TV Update de ontwikkelingen op de televisie. In de aflevering van maandag is er uiteraard aandacht voor De Oranjezondag. “Poeh, dat was niet makkelijk gisteren, want er was natuurlijk heel veel zon. Dat betekent dat er veel minder televisie wordt gekeken en zeker op zondag als iedereen vrij is. Dat blijkt”, zo klinkt het. Nijkamp vertelt dat er maar twee programma’s boven de miljoen kijkcijfers hebben gescoord. Dat zijn Studio Sport Eredivisie, dat ongetwijfeld profiteerde van de kampioenswedstrijd van PSV, én het Journaal.

“En de rest, zelfs Dwars door de Lage Landen had nog geen 900.000 kijkers, scoorde dus onder de miljoen”, vervolgt Nijkamp, die de cijfers voor De Oranjezondag een ‘grote tegenvaller’ noemt voor Hendriks. De presentatrice kreeg naar aanleiding van haar sterke optredens in De Oranjewinter haar eigen programma op zondag. De start was overweldigend, maar het programma brengt inmiddels al een paar weken niet meer teweeg waar men op had gehoopt. De Oranjezondag noteerde op 25 maart met 1.108.000 kijkers nog een kijkcijferrecord, maar het aantal kijkers is nadien flink teruggelopen. Zo scoorde het programma op zondag 14 april ‘slechts’ 928.000 kijkers.

Op Bevrijdingsdag lag dat aantal dus nog een flink stuk lager: 550.000. “En dan scoorde het in de leeftijdsgroep 25-54 met 13.1 ook nog redelijk oud”, voegt Nijkamp er nog aan toe. Angela de Jong was nog niet zo lang geleden in haar column Angela kijkt tv in het Algemeen Dagblad al kritisch op het programma. “Soms vraag ik me weleens af of Hélène een mol achter de schermen heeft van De Oranjezondag. Het lijkt er bijna op dat iemand daar de boel saboteert. Alsof het programma niet mág slagen. En dat is zo zonde.” Volgens De Jong heeft SBS met Hendriks ‘goud’ in handen, maar helpt het niet in haar voordeel dat de omroep ‘onhandelbare clowns’ tegenhaar haar blijft zetten. Zondagavond waren onder anderen Raymond Mens, Jack van Gelder en Janneke Wittekoek te gast.

