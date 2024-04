Hélène Hendriks wordt live op televisie in het bijzijn van VI-mannen geconfronteerd met nieuws

Chris Woerts heeft vrijdagavond in de uitzending van Vandaag Inside, in het bijzijn van Hélène Hendriks, opnieuw uitgesproken dat de sportpresentatrice Talpa gaat inruilen voor een functie bij Ziggo Sport. De sportmarketeer weet dat het volledig rond is en dat Noa Vahle dezelfde stap gaat zetten als Hendriks, die moet lachen als het nieuws ter sprake komt.

In de uitzending van Vandaag Inside, waarin Woerts de Formule 1-rechten bespreekt, begint de sportmarketeer over de televisierechten voor het voetbal. Bekend is dat Ziggo de Champions League, Europa League en Conference League gaat uitzenden: "Hélène weet daar alles van. Die stapt over naar Ziggo, dat weten we toch allemaal", stelt Woerts in het bijzijn van de sportpresentatrice uit Breda. "En Noa ook", doelt Woerts op journaliste Vahle.

Artikel gaat verder onder video



"Ze gaan ons toch niet verlaten?", vraagt presentator Wilfred Genee op aan Woerts. De sportmarkteer benadrukt dat Vahle en Hendriks nog wel aan mogen schuiven in programma's als Vandaag Inside, maar er wel het een en ander gaat veranderen: "Ze gaan de Europese wedstrijden bij Ziggo. Dat doen ze heel goed. Wedstrijden mogen ze niet meer doen, maar de talkshows mogen ze blijven doen.”

Hendriks, te gast aan tafel op het moment dat Woerts haar definitieve overstap publiekelijk aankondigt, lacht en wil niet ingaan op de geruchten van de bargast van Vandaag Inside: "Ik kan het nieuws niet bevestigen en niet ontkennen", is het enige wat de sportjournaliste erover kwijt wil.

