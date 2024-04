Van der Gijp staat plotseling op in Vandaag Inside: 'Hier wil ik niets mee te maken hebben!'

René van der Gijp staat donderdagavond op van tafel in Vandaag Inside, nadat presentator Wilfred Genee een grap over de vriend van bargast Raymond Mens heeft gemaakt. De Noorse partner van de Amerika-kenner stuurt blijkbaar aan op een verhuizing van Haarlem naar de provincie, waarop Genee concludeert dat Mens' vriend dus blijkbaar 'het mannetje' in de relatie is.

"Is jouw vriend dominant in dat opzicht ook, die bepaalt alles?", begint Genee aan zijn ondervraging over de relatie van Mens. "Die heeft wel gezegd: 'Als we in de stad blijven wonen, dan blijf ik niet in Nederland wonen', dus dan moet ik kiezen." Johan Derksen komt met een duidelijke reactie: "Oh, dreigen? Daar moet je altijd héél resoluut in zijn: daar is het gat van de deur", adviseert De Snor. "Ik zal erover nadenken", reageert Mens. "Hij kijkt nu niet, dus ik kan erover praten."

Genee pakt daarop het woord: "Maar hij is 'het mannetje', zeg maar?", waarop Mens lichtelijk stamelend aan een antwoord begint. Bij Van der Gijp is het kwaad echter al geschied: "Hallo, hier wil ik niets mee te maken hebben", zegt de vaste tafelgast hardop lachend voordat hij opstaat, waarna hij snel weer gaat zitten. "God, daar gaan we weer. Morgen naar de politie..."

