'Populairste' gast in Vandaag Inside bekend: 'Hij scoort eigenlijk altijd boven de miljoen, dat is heel goed'

Valentijn Driessen is de populairste gast in het programma Vandaag Inside. Dat zegt Tina Nijkamp in haar podcast Tina’s TV Update, waarin ze de belangrijkste ontwikkelingen op de landelijke televisie bespreekt. Volgens Nijkamp heeft Driessen nog nooit onder de miljoen kijkcijfers gescoord als hij aan tafel zat bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Driessen is vooral bekend om zijn functie bij De Telegraaf en maakt geregeld de nodige tongen los met zijn snoeiharde columns en uitspraken in de podcast Kick-off. De verslaggever schuift regelmatig aan in Vandaag Inside en neemt ook in dat programma geen blad voor de mond. Zo liet hij dinsdag nog duidelijk blijken wat hij vindt van Alex Kroes en stak hij eveneens niet onder stoelen of banken dat hij geen vertrouwen heeft in Marijn Beuker en Kelvin de Lang.

Driessen is zeker niet bij iedereen populair, maar Vandaag Inside scoort wel goede kijkcijfers als hij van de partij is. “Dan gaan we snel door naar de kijkersvragen. Wie is de populairste VI-tafelgast? Nou, dat heb ik even uitgezocht”, vertelt Nijkamp. “Gisteren (dinsdag, red.) zat bijvoorbeeld Valentijn Driessen aan tafel en eergisteren (maandag, red.) Eus (Özcan Akyol, red.). En van alle gasten zijn dat wel hele populaire gasten. De aller populairste is, denk ik, Valentijn Driessen. Hij heeft naar mijn weten nog nooit onder de miljoen kijkers gescoord bij VI en dat is wel heel bijzonder.”

Nijkamp denkt dat Driessen wel een duidelijk voordeel heeft ten opzichte van bijvoorbeeld Akyol. “Eus wel eens (onder de miljoen kijkers gescoord, red.), omdat hij dan bijvoorbeeld tegenover een belangrijke voetbalwedstrijd zit. Valentijn niet, die zit daar als gast eigenlijk ook nooit tegenover een belangrijke voetbalwedstrijd vanwege zijn achtergrond. Hij zit er natuurlijk op dagen dat erover wordt nagepraat. Hij scoort eigenlijk altijd boven de miljoen, dus dat is heel goed”, is Nijkamp lovend over Driessen. Volgens de mediapersoonlijkheid wordt de top drie gecompleteerd door Job Knoester. De advocaat had normaal gesproken dinsdagavond zijn opwachting gemaakt in Vandaag Inside, maar door de situatie bij Ajax met Kroes besloot de redactie Driessen uit te nodigen.

