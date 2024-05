Op deze dag maakt Ronald Koeman de definitieve EK-selectie van Oranje bekend

Hoewel het Nederlands elftal op 6 juni en 10 juni in actie komt tegen respectievelijk Canada en IJsland, maakt Ronald Koeman zijn definitieve selectie voor het Europees Kampioenschap van komende zomer in Duitsland al ruim vóór de oefeninterlands bekend. De bondscoach zal op woensdag 29 mei, na afloop van de eerste trainingsstage, een toelichting geven op zijn spelersgroep voor het eindtoernooi, dat voor Oranje op zondag 16 juni van start gaat.

Koeman maakte donderdagavond zijn voorlopige EK-selectie bekend. Daarin is plek voor dertig spelers. Met het grootste deel van de dertigkoppige selectie gaan de bondscoach en zijn staf van maandag 27 mei tot en met woensdag 29 mei aan de slag. Op 29 mei geeft Koeman dus ook een toelichting op zijn selectie voor het EK, oftewel: dan maakt hij zijn definitieve groep bekend. De bondscoach mag maximaal 26 spelers selecteren voor het eindtoernooi, wat betekent dat er nog vier namen zullen afvallen.

Op uiterlijk 7 juni moet de UEFA de selecties van de deelnemende landen binnen hebben. Die van Oranje is anderhalve week voor de ‘deadline’ dus al bekend. Zaterdag 1 juni verzamelen spelers en staf in Zeist voor de start van de officiële voorbereiding op het EK. In de aanloop naar de eerste groepswedstrijd tegen Polen op zondag 16 juni werkt het Nederlands elftal twee oefeninterlands af: op donderdag 6 juni is Canada te gast in De Kuip, vier dagen later komt IJsland naar Rotterdam-Zuid. Daags na de vriendschappelijke ontmoeting met IJsland reist Oranje af naar het Team Base Camp in Wolfsburg.

Het EK gaat officieel op 14 juni van start, met het treffen tussen gastland Duitsland en Schotland. Twee dagen later opent Oranje dus tegen Polen in Hamburg. Daarna staan de groepswedstrijden tegen Frankrijk (21 juni in Leipzig) en Oostenrijk (25 juni) op het programma.

