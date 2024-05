Dit is de voorselectie van Oranje voor het EK: Ronald Koeman heeft plek voor 30 spelers

Ronald Koeman heeft donderdagavond dertig spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie voor het Europees Kampioenschap en de daaraan voorafgaande oefenduels met Canada en IJsland. De lijst bevat een aantal opvallende namen.

Justin Bijlow, die onlangs terugkeerde van een lange blessure, is opgenomen in de voorselectie. De doelman van Feyenoord concurreert met Bart Verbruggen, Mark Flekken én Nick Olij om een plek onder de lat op het EK. De naam van laatstgenoemde is opvallend. Olij speelde nog geen doel in het Nederlands elftal, maar mag dus blijven hopen op een uitnodiging voor het EK. Marco Bizot lijkt dus uit beeld te zijn bij Koeman.

Ook neemt de bondscoach geen halve maatregelen met niet fitte spelers, zo hebben Jurriën Timber, Mats Wieffer, Joshua Zirkzee en Noa Lang bijvoorbeeld geen oproep ontvangen. Namen als Ryan Gravenberch, Steven Bergwijn en Ian Maatsen duiken wel op op de lijst. Ook de naam van Georginio Wijnaldum valt op.

Bekijk hieronder de volledige voorselectie van Oranje!

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford FC), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Nick Olij (Sparta Rotterdam).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter)

Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta ), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim)

Nog vier afvallers

In aanloop naar het EK zal Koeman nog enkele geselecteerde spelers teleur moeten stellen, aangezien hij maximaal 26 spelers mee mag nemen naar de eindronde in Duitsland. De definitieve groep - waaronder tenminste drie keepers - moet uiterlijk vrijdag 7 juni bij de UEFA worden ingeleverd.Voordat het toernooi begint, speelt Nederland eerst twee oefenduels met Canada (6 juni) en IJsland (10 juni) in De Kuip.

Het EK begint voor Oranje vervolgens op 16 juni met een wedstrijd tegen Polen in Hamburg. Het tweede duel in de groepsfase op 21 juni wacht Frankrijk in Leipzig. De groepsfase wordt op 25 juni afgesloten met een wedstrijd tegen Oostenrijk in Berlijn. De mannen van Koeman hopen natuurlijk zo ver mogelijk te komen, met als uiteindelijke doel de finale van 14 juni, die in Berlijn plaatsvindt.

