'Saudi's én Europese grootmacht willen Virgil van Dijk: verdediger heeft reeds 'fantastisch aanbod' op zak'

heeft na dit seizoen nog een contract voor een jaar bij Liverpool, maar mag zich ondertussen verheugen in de belangstelling van zowel Bayern München als het Saudische Al-Qadishiya. Laatstgenoemde club staat op de drempel van promotie naar het hoogste niveau in het steenrijke land en zou reeds een 'fantastisch aanbod' bij de aanvoerder van het Nederlands elftal hebben neergelegd.

Dat meldt het Franse SportsZone althans op X. Daarmee voegt het medium een zoveelste gerucht in luttele dagen toe over de toekomst van de oud-speler van FC Groningen, Celtic en Southampton. De Fransen melden er wel bij dat Van Dijk, die in juli zijn 33ste verjaardag viert, 'bij Liverpool lijkt te willen blijven', maar voegen daaraan toe dat hij 'niet inflexibel' is.

In Engeland kwam de afgelopen dagen naar buiten dat Borussia Dortmund, dat vanavond (woensdag) in de halve finale van de Champions League uitkomt tegen Paris Saint-Germain, in Van Dijk een mogelijke opvolger van Mats Hummels zou zien. Het Duitse BILD ontkrachtte dat gerucht dinsdag echter: de Nederlander zou niet alleen te oud, maar óók te duur zijn voor BVB. Afgaande op de informatie van SportsZone zou Bayern nu echter óók op het vinkentouw zitten.

Daarnaast zou Al-Qadishiya zelfs al een 'fantastisch aanbod' bij Van Dijk hebben neergelegd. Vier wedstrijden voor het einde van de competitie ligt die club op poleposition om te promoveren naar het hoogste niveau, aangezien de voorsprong op de nummers twee en drie zes punten bedraagt.

