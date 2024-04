Perez waarschuwt Ajax, PSV en Feyenoord voor speler ‘met een bepaalde arrogantie’

is maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN onderwerp van gesprek. De centrumverdediger beleeft een uitstekend seizoen in dienst van NEC en wordt gelinkt aan een stap hogerop.

Sandler verloor de bekerfinale met NEC zondag van Feyenoord (1-0). De 27-jarige stopper speelde zelf echter een prima wedstrijd. Presentator Vincent Schildkamp werpt een dag later de vraag op of Ajax, PSV en Feyenoord ‘voor vier of vijf miljoen euro de gok zouden moeten wagen voor Sandler.’

Artikel gaat verder onder video

“PSV neemt naar alle waarschijnlijkheid afscheid van André Ramalho. Met Sandler zou je een betere rechtsbenige centrale verdediger hebben”, reageert analist Kenneth Perez in eerste instantie. Ook Sjoerd Mossou zou Sandler geen verkeerde aankoop vinden voor PSV. “Stel dat je iedere positie dubbel bezet wil hebben, dan is hij natuurlijk een uitstekende optie”, vindt de journalist van het Algemeen Dagblad. “Dan heb je een jongen die de competitie goed kent, de taal spreekt en relatief betaalbaar is. Waarom zou je het niet doen?”

Perez is echter ook kritisch op Sandler en waarschuwt de drie topclubs voor een valkuil van de verdediger. “Bij hem zijn er ook wel dingen die echt wel beter kunnen. Hij heeft bepaalde arrogantie… Hij heeft een bepaald gemakzucht. Hij voelt zich een beetje als Virgil van Dijk. Het kan te maken hebben met hoe het eruitziet, maar Virgil van Dijk is niet te kloppen als de situatie erom vraagt. Ik vond Sandler tegen Ajax tegen Brobbey tegenvallen in de manier waarop hij verdedigde. Een beetje laconiek. Flegmatiek. Dat is niet echt een goede eigenschap voor een verdediger”, aldus de oud-voetballer.

