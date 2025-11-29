Zelden vertoond: NEC-supporters schilderen spandoek tijdens (!) wedstrijd

De supporters van NEC hebben zaterdagavond voor een uniek tafereel gezorgd in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Gedurende de eerste helft heeft een groepje supporters in het stadion een spandoek geschilderd. Toen het klaar was, werd dit met luid applaus ontvangen.

NEC neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Sparta. Terwijl de spelers het veld op kwamen, werd er op de tribune een enorm spandoek onthuld. Daar bleef het echter niet bij wat betreft de Nijmeegse doeken. Terwijl de thuisploeg al op 1-0 was gekomen via Koki Ogawa, richtte de camera van ESPN zich in de twintigste minuut ineens op twee supporters die een doek met rode en groene verf aan het bespuiten waren.

“Daar in de hoek wordt live een spandoek geschilderd, dat is ook nieuw. Interessant”, begint commentator Martijn van Zijtveld als hem het tafereel opvalt. Waar het tweetal staat te schilderen, hangt een doek waar de tekst ‘20 jaar de tribune als canvas’ op staat. “Zelfs tijdens wedstrijden”, merkt Van Zijtveld op. “Het is een supportersgroep die twintig jaar bestaat en dat vandaag viert met dat gigantische, hele mooie spandoek bij de opkomst van de spelers. En dus daar in de hoek live een rood-groen canvas maakt.”

Na enkele minuten begint het publiek in het Goffertstadion ineens massaal te applaudisseren. “U zult denken: wat gebeurt er?”, begint Van Zijtveld zijn uitleg. “Maar dat is voor dat spandoek dat zojuist is geschilderd. Daar is nu een laagje vanaf gepeld, dan is het echt een prachtig canvas geworden.” Na enkele minuten wordt het doek in beeld gebracht, als het spel even stil ligt.