Driessen noemt namen van Schreuder én Farioli als nieuwe trainer Ajax

Dick Schreuder Ajax
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven
24 november 2025, 19:16   Bijgewerkt: 19:36

Dick Schreuder is volgens Valentijn Driessen en Mike Verweij een aantrekkelijke optie om de ontslagen John Heitinga op te volgen bij Ajax. Driessen vindt het feit dat broer Alfred Schreuder is gefaald in Amsterdam geen reden om niet in zee te gaan met de huidige trainer van NEC, zo vertelt hij bij Kick-off.

NEC verraste zondagavond door Feyenoord te verslaan in De Kuip. De Nijmegenaren waren met 2-4 te sterk voor de titelkandidaat en klommen daardoor naar plek vier in de Eredivisie. Hoewel NEC na 68 minuten nog tegen een 2-1-achterstand aankeek, boog de ploeg de stand helemaal om.

“Het voetbal van Schreuder, die na rust gewoon alle remmen losgooit, was geweldig om te zien”, begint Verweij. “Het is dat Ajax nu eerst op zoek gaat naar een nieuwe technisch directeur, en het zal lastig worden omdat Alfred Schreuder het niet heeft gehaald, maar…”, vervolgt de Ajax-volger, die nog voordat hij zijn zin kan afmaken wordt onderbroken door Valentijn Driessen: “Dat mag niks uitmaken!”

De chef voetbal van De Telegraaf vervolgt: “Als Dick Schreuder de juiste man is voor Ajax, moet hij gewoon komen. Wie het ook is. Desnoods halen ze Francesco Farioli terug. Uiteindelijk draait het om clubbelang”, zegt Driessen.

Hein Keijser vraagt zich af of de selectie van Ajax wel kan spelen zoals Schreuder dat nu doet bij NEC. Volgens Driessen hoort dat geen item te zijn: “Voor wie moet Ajax bang zijn in de Eredivisie? Oké, misschien PSV. Maar verder? NEC laat zien dat het van Feyenoord kan winnen, en het PSV verschrikkelijk moeilijk maakt. Dat voetbal kan Ajax ook spelen. Ga nou niet zeggen dat Ajax mindere spelers heeft dan NEC, want dat is niet.”

Driessen: "Schreuder is een man met een visie, die ergens aan vasthoudt. Ook als hij twee of drie keer verloren heeft. Een beetje hetzelfde als Peter Bosz heeft. Dat is toch mooi om te zien."

Ajax mist een rechtsback, linksback en een speler voor op 6. Bij Psv hebben beide backs een verleden bij Ajax. Salah Edine speelt veel beter dan voorheen en dat is allemaal te danken aan Bosz en zijn speelwijze. Drie spelers die recentelijk zijn vertrokken die op deze positie speelden, zijn Hato Rensch en Henderson. Rensch werd door sommige onvoldoende gewaardeerd, maar was wel de enige speler of een van de weinige die goed presteerde in het jaar Stein/Schip Ajax/Kroes heeft geen vervangers gehaald voor deze jongens. Ik zou Timber proberen te kopen. Feyenoord wil nog wat aan hem verdienen, Ajax heeft een 6 nodig en Timber MOET ballen met het ook op het WK. Dat kan bij Ajax Gelukkig is Beuker weer bezig met opleiden tot het belangrijkste punt te maken. Wie weet zien we Bergkamp en Jonk ook terug. Trainer Farioli,

Als die Driessen steeds weer wat zegt moet er daar niet in gelooft worden, vooral ik gelukkig die hem niet doet geloven !!

Ajax mist een rechtsback, linksback en een speler voor op 6. Bij Psv hebben beide backs een verleden bij Ajax. Salah Edine speelt veel beter dan voorheen en dat is allemaal te danken aan Bosz en zijn speelwijze. Drie spelers die recentelijk zijn vertrokken die op deze positie speelden, zijn Hato Rensch en Henderson. Rensch werd door sommige onvoldoende gewaardeerd, maar was wel de enige speler of een van de weinige die goed presteerde in het jaar Stein/Schip Ajax/Kroes heeft geen vervangers gehaald voor deze jongens. Ik zou Timber proberen te kopen. Feyenoord wil nog wat aan hem verdienen, Ajax heeft een 6 nodig en Timber MOET ballen met het ook op het WK. Dat kan bij Ajax Gelukkig is Beuker weer bezig met opleiden tot het belangrijkste punt te maken. Wie weet zien we Bergkamp en Jonk ook terug. Trainer Farioli,

Als die Driessen steeds weer wat zegt moet er daar niet in gelooft worden, vooral ik gelukkig die hem niet doet geloven !!

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

