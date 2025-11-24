Live voetbal

Driessen onthult: ‘Weghorst vormt gevaar voor Ajax-ploeggenoten op training’

Ajax-spits Wout Weghorst
24 november 2025, 18:46

Valentijn Driessen deelt een bijzondere passage uit het onlangs uitgebrachte boek Het Ajax-DNA, van Parool-journalisten Job van Kempen en Bas Soetenhorst. De journalist van De Telegraaf las met stijgende verbazing over Wout Weghorst, die volgens het boek een risico vormde voor ploeggenoten tegen het einde van vorig seizoen.

In Het Ajax-DNA komen onder meer onthullingen naar voren over voormalig technisch directeur Marc Overmars, die meermaals schuldig was aan grensoverschrijdend gedrag. Ook het gedrag van Wout Weghorst aan het einde van vorig seizoen komt aan bod. “Op de training ging in diezelfde periode Wout Weghorst volgens Farioli zo hard de duels in, dat ploeggenoten vreesden voor blessures. De spits verliet hoofdschuddend het trainingsveld”, schreven de auteurs eerder.

Bij Kick-off van De Telegraaf bespreekt Driessen het onderwerp met collega’s Mike Verweij en Hein Keijser. “Ik las van het weekend een heel goed boek, Ajax-DNA, en daar stond in dat Weghorst een gevaar was voor zijn eigen medespelers in de slotfase van vorig seizoen, toen Ajax kampioen kon worden”, begint de chef voetbal.

“Alle spelers wilden bij Weghorst ingedeeld worden bij partijvormen, vanwege het blessuregevaar. Dat zegt natuurlijk alles”, aldus Driessen. Ajax liep vorig seizoen de landstitel op pijnlijke wijze mis, nadat de Amsterdammers een grote puntenvoorsprong op PSV verspeelden.

FC Bal op het dak
8 Reacties
1 Dag lid
14 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Woutje is zo slecht, ten alle tijden dolberg of Don-Angelo Konadu opstellen weghorst voor de laatste 20/15 minuten.

ERIMIR
4.012 Reacties
505 Dagen lid
38.561 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weghorst is een gevaar voor alle spelers in de eredivisie.

Sparta010
161 Reacties
792 Dagen lid
681 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een mietjes. Je moet altijd 100% geven. Ook op trainingen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

