Weghorst 'helemaal fit' voor Ajax - Excelsior, Grim meldt twee twijfelgevallen

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 november 2025, 09:49

Wout Weghorst is morgen (zaterdag) 'gewoon' van de partij bij Ajax, dat het in de eigen Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Excelsior. Dat meldt interim-trainer Fred Grim vrijdagochtend. Achter twee namen staat nog een vraagteken: de backs Owen Wijndal en Lucas Rosa.

De 33-jarige Weghorst meldde zich vorige week maandag bij het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden met Polen en Litouwen. De spits bleek echter onvoldoende fit om in die wedstrijden in actie te komen en verliet het trainingskamp twee dagen na zijn aankomst alweer. Bondscoach Ronald Koeman had daar al op ingespeeld door debutant Emmanuel Emegha alsnog bij zijn selectie te halen, de spits van RC Strasbourg maakte in beide duels speelminuten.

Weghorst is weer 'helemaal fit', verzekert Grim vrijdagochtend. De clubtopscorer, die in de Eredivisie al elf keer trefzeker was, kan zaterdag dan ook 'gewoon' in actie komen tegen Excelsior, dat als nummer zestien van de Eredivisie afreist naar Amsterdam. Achter de namen van Wijndal en Rosa staat nog een vraagteken, aldus Grim. Wijndal moest het laatste duel voor de interlandbreak, uit bij FC Utrecht, al vanwege een blessure laten schieten. Rosa was in dat duel basisspeler en werd na 67 minuten spelen naar de kant gehaald, waarna Anton Gaaei het duel uitspeelde.

Voor Steven Berghuis komt het duel met Excelsior sowieso nog te vroeg, zo wist Grim bovendien te melden. De 33-jarige aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten staat al sinds begin oktober buitenspel met liesklachten en zal zijn rentree dus nog even moeten uitstellen. Ajax speelt drie dagen na het duel met Excelsior in de Champions League een thuiswedstrijd tegen het Portugese Benfica. Het speelweekend daarop komt FC Groningen op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Docker
64 Reacties
4 Dagen lid
114 Likes
Docker
  • 0
    + 1
avatar

Gunstig voor Ajax. Weghorst is degene die het verschil kan maken. Grote vraag is in hoeverre Grim de selectie heeft qua speelwijze.

CG
2.682 Reacties
850 Dagen lid
13.384 Likes
CG
  • 0
    + 1
avatar

Toch positief nieuws. Kunnen we (mogelijk) winnen !!

