FC Groningen stuurt Halsema brief over 'lachwekkende' buscombi voor Ajax-uit

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
21 november 2025, 08:29

Frank van Mosselveld, de algemeen directeur van FC Groningen, heeft een brief naar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gestuurd. De bestuurder is het er niet mee eens dat zijn supporters voor het uitduel bij Ajax (30 november) een verplichte buscombi opgelegd krijgen.

In de podcast De Bestuurskamer, waarin Van Mosselveld met een aantal collega-directeuren uit de Eredivisie in gesprek gaat, komt het onderwerp collectief straffen van supporters aan de orde. In veel stadions is de afgelopen tijd een oproep van de fans te zien geweest om daarmee te stoppen. Zij krijgen daarin bijval van Van Mosselveld en zijn collega-bestuurders. "We moeten kijken hoe we dat anders kunnen invullen", zegt de algemeen directeur van FC Groningen. Van Mosselveld woonde recent een bijeenkomst van 23 verschillende supportersgroepen bij waar het thema ook sterk leefde: "Helemaal niemand, en dat bleek daar ook weer, is voor collectief straffen bij individueel wangedrag."

Van Dop: 'Groeperingen maken het moeilijk'

Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, legt uit waar de moeilijkheid zit. “Je probeert die persoonsgebonden aanpak te handhaven, maar het vervelende is dat groeperingen het moeilijk maken. Als er vuurwerk wordt afgestoken, duiken ze onder doeken en doen ze bivakmutsen op. Dat is wel de realiteit. Daarbij gezegd hebbende dat ik ook tegen het collectief straffen ben.”

Van Mosselveld noemt vervolgens het aanstaande bezoek aan Ajax als praktijkvoorbeeld. "We hebben een handelingskader met elkaar afgesproken, maar in hoeverre wordt dat gevolgd? Ik heb nu een brief gestuurd naar mevrouw Halsema omdat we voor Ajax-uit weer een buscombi opgelegd krijgen. Die kregen we vorig jaar al, omdat we nieuw in de Eredivisie waren. Lachwekkend, natuurlijk. En dit jaar is het zo omdat er wrijving is tussen beide groeperingen. Zo kun je denk ik altijd wel iets verzinnen. Ik heb nog geen antwoord gehad, maar daar gaan we wel werk van maken.”

