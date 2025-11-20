Alberto Stegeman confronteert Rob P. in parkeergarage: 'Ajax! Een ton!'

Ajax is voor zeker twee ton opgelicht door Rob P., zo onthult Alberto Stegeman in het programma Undercover in Nederland. De Amsterdammers zijn een sponsorcontract voor drie seizoenen aangegaan met de oplichter, die de afspraken niet nakwam. P. zelf stelt dat Ajax van hem nog een ton krijgt. Naast Ajax heeft P. ook FC Volendam, FC Eindhoven, FC Dordrecht en verschillende amateurclubs opgelicht.

Ajax is in de zomer van 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het bedrijf van P., zo laat de club in een schriftelijke verklaring weten aan Stegeman. “Die zou voor drie seizoenen lopen, maar de overeenkomst is in de zomer van 2023 door ons stopgezet, vanwege nalatigheid”, staat in het statement van de Amsterdammers. Hoe Ajax precies is benadeeld en voor welk bedrag, laat de club onvermeld.

Stegeman weet echter in gesprek met de ex van P. te achterhalen voor welk bedrag Ajax is benadeeld. Zij is daarvan op de hoogte, omdat ze in het bedrijf van P. heeft gewerkt. “Hoe langer ik er werkte, hoe meer ik zag dat hij niet kon waarmaken wat hij afsprak”, illustreert ze de puinhoop in het bedrijf. Het precieze bedrag waarvoor Ajax is benadeeld, weet de ex van P. niet, maar ze heeft wel een grove schatting. “Ik denk dat het om en nabij de twee ton gaat. Als het niet meer is. Ik denk dat hij mooiere beloftes heeft gemaakt dan hij überhaupt waar kan maken. Hij wil heel graag gezien worden en ging gewoon met steeds meer nieuwe clubs in contact. Die sloten aan. Maar de hoeveelheid was op een gegeven moment ook niet meer te overzien.”

© Talpa

Na een zoektocht naar de onvindbare P. weet het team van Stegeman hem te vinden, waarna de misdaadjournalist hem confronteert in de parkeergarage. Daar bevestigt de oplichter dat verschillende voetbalclubs, waaronder Ajax, nog geld van hem tegoed hebben. Wat opmerkelijk is, is dat P. met heel andere bedragen aankomt dan de gedupeerden noemen. “Ajax krijgt nog een ton ongeveer”, beweert P., terwijl zijn ex dus spreekt van zeker twee ton. Ook bij de andere voetbalclubs noemt hij lagere bedragen dan eerder in de uitzending naar voren kwam. P. blijft volhouden dat hij druk bezig is met alle terugbetalingen, dus besluit Stegeman om een van de gedupeerden te bellen. Daarmee spreekt P. een maandelijkse betalingsregeling af, terwijl hij ook belooft met alle andere gedupeerden contact op te nemen. Geen van deze beloftes is hij nagekomen, zo stelt Stegeman aan het einde van de uitzending.

Andere clubs opgelicht

Naast Ajax heeft P. ook in ieder geval drie andere profclubs opgelicht met sponsordeals die hij niet is nagekomen, terwijl ook verschillende amateurclubs de dupe zijn geworden. Zo zou hij een bedrag tussen de 30.000 en 40.000 euro niet hebben betaald aan FC Volendam en ligt de schade voor FC Eindhoven rond de 45.000 euro. FC Dordrecht werd ook slachtoffer van P. De club uit de Keuken Kampioen Divisie wist echter beslag te leggen op de Porsche Panamera van de oplichter en met de verkoop hiervan werd een groot deel van de schade gedekt. Daar bleef het niet bij vanuit P., want ook in het amateurvoetbal maakte hij de nodige slachtoffers. Waar veel clubs zich hier niet over uit willen spreken, weet Stegeman toch twee voorbeelden te noemen: FC Lisse en VVSB. Bij Lisse zouden er reclameborden worden bedrukt, maar dat heeft P. nooit gedaan, waardoor de club duizenden euro’s is misgelopen. Voor VVSB is de schade opgelopen tot zo’n 20.000 euro.

Misbruik van naam KNVB

Ook de KNVB is betrokken bij het schandaal rondom P. De oplichter heeft de naam van de bond namelijk misbruikt. Hij beweerde dat hij met zijn bedrijf het Oranjemagazine zou uitbrengen en dat hij hierin een partnerschap had met de KNVB. Het plan blijkt echter niet te bestaan en P. heeft hiermee weer de nodige slachtoffers gemaakt. Zo eist een online marketingbureau nog 12.000 euro van hem vanwege niet betaalde werkzaamheden. Daarnaast zou een werknemer een half jaar aan het magazine hebben gewerkt, zonder hiervoor betaald te worden. “De KNVB was niet betrokken bij dit magazine en heeft hier niet mee samengewerkt. Uiteraard leven we mee met alle betrokkenen die door deze situatie zijn benadeeld”, laat de bond weten in een verklaring aan Stegeman.