Een groot deel van de supporters van Ajax ziet graag Marijn Beuker als de nieuwe technische man in Amsterdam, stelt het Algemeen Dagblad. De 41-jarige Directeur Voetbal stuit intern bij de conservatieve club echter op veel tegenstand. Dat hij zijn visie onverstoorbaar implementeert, valt niet bij iedereen goed.

Na het ontslag van John Heitinga als hoofdtrainer bood Alex Kroes zijn functie als technisch directeur ter beschikking aan. De Amsterdammers zetten nu eerst in op een nieuwe technische man, die daarna een nieuwe coach moet zoeken. Als het aan een groot deel van de supporters ligt, heeft Ajax de nieuwe td echter al in huis met Beuker. De jongere fans zien namelijk dat het Europese voetbal wordt gedomineerd door moderne trainers en hopen dat hun club ook die koers vaart. Dat Beuker een belangrijk aandeel had in de komst van Francesco Farioli, draagt zeker bij aan zijn populariteit bij de achterban.

Intern ligt de situatie echter volledig anders, zo schrijft clubwatcher Johan Inan. Beuker is er bij Ajax verantwoordelijk voor om op een data-gedreven wijze de opleiding te moderniseren. Zo kijkt hij scherp naar de trainingsmethoden en de trainersduo’s, waardoor er flink wat verschuivingen zijn ontstaan op De Toekomst. De weerstand tegen Beuker komt vooral van het feit dat er banen zijn gesneuveld door de herstructurering. “Als Beuker de medische staf opnieuw inricht en voortaan met een Hoofd Fysiotherapie wil gaan werken, kán de ‘gedegradeerde’ clubarts daar verbolgen over zijn”, noemt Inan een voorbeeld.

Beuker is volgens de clubwatcher sterk in het organiseren en documenteren. Daarnaast implementeert hij zijn visie onverstoorbaar, wat ook niet bij iedereen goed valt. De oud-profvoetballers die meer op de praktijk gericht zijn, zien Beuker als ‘een theoreticus die zelf nooit op niveau heeft gevoetbald’. Dat sentiment zou veelgehoord zijn rondom het trainingscomplex. Dat Beuker daarnaast laat merken dat hij het prettig vindt belangrijk gevonden te worden, draagt niet bij aan zijn reputatie.

Zoektocht naar nieuwe trainer

Na het ontslag van Heitinga kwam naar buiten dat de Directeur Voetbal zelf liever Iñigo Pérez van Rayo Vallecano had aangesteld, maar betrokkenen binnen Ajax laten aan de krant weten die naam destijds nooit te hebben gehoord. Desondanks is het voor de supporters van Ajax duidelijk: Beuker moet een doorslaggevende factor worden in de zoektocht naar de nieuwe trainer.