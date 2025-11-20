Live voetbal

Ajax-fans willen Beuker als nieuwe technische man, maar veel interne tegenstand

Een groot deel van de supporters van Ajax ziet graag Marijn Beuker als de nieuwe technische man in Amsterdam, stelt het Algemeen Dagblad. De 41-jarige Directeur Voetbal stuit intern bij de conservatieve club echter op veel tegenstand. Dat hij zijn visie onverstoorbaar implementeert, valt niet bij iedereen goed.

Na het ontslag van John Heitinga als hoofdtrainer bood Alex Kroes zijn functie als technisch directeur ter beschikking aan. De Amsterdammers zetten nu eerst in op een nieuwe technische man, die daarna een nieuwe coach moet zoeken. Als het aan een groot deel van de supporters ligt, heeft Ajax de nieuwe td echter al in huis met Beuker. De jongere fans zien namelijk dat het Europese voetbal wordt gedomineerd door moderne trainers en hopen dat hun club ook die koers vaart. Dat Beuker een belangrijk aandeel had in de komst van Francesco Farioli, draagt zeker bij aan zijn populariteit bij de achterban.

Intern ligt de situatie echter volledig anders, zo schrijft clubwatcher Johan Inan. Beuker is er bij Ajax verantwoordelijk voor om op een data-gedreven wijze de opleiding te moderniseren. Zo kijkt hij scherp naar de trainingsmethoden en de trainersduo’s, waardoor er flink wat verschuivingen zijn ontstaan op De Toekomst. De weerstand tegen Beuker komt vooral van het feit dat er banen zijn gesneuveld door de herstructurering. “Als Beuker de medische staf opnieuw inricht en voortaan met een Hoofd Fysiotherapie wil gaan werken, kán de ‘gedegradeerde’ clubarts daar verbolgen over zijn”, noemt Inan een voorbeeld.

Beuker is volgens de clubwatcher sterk in het organiseren en documenteren. Daarnaast implementeert hij zijn visie onverstoorbaar, wat ook niet bij iedereen goed valt. De oud-profvoetballers die meer op de praktijk gericht zijn, zien Beuker als ‘een theoreticus die zelf nooit op niveau heeft gevoetbald’. Dat sentiment zou veelgehoord zijn rondom het trainingscomplex. Dat Beuker daarnaast laat merken dat hij het prettig vindt belangrijk gevonden te worden, draagt niet bij aan zijn reputatie.

Zoektocht naar nieuwe trainer

Na het ontslag van Heitinga kwam naar buiten dat de Directeur Voetbal zelf liever Iñigo Pérez van Rayo Vallecano had aangesteld, maar betrokkenen binnen Ajax laten aan de krant weten die naam destijds nooit te hebben gehoord. Desondanks is het voor de supporters van Ajax duidelijk: Beuker moet een doorslaggevende factor worden in de zoektocht naar de nieuwe trainer.

Reageren
6 reacties
dilima1966
2.799 Reacties
892 Dagen lid
15.645 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alsjeblieft geen beuker als technische directeur dan blijven ze in het zelfde schuitje zitten

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.013 Reacties
1.151 Dagen lid
5.479 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geen enkele ervaring als Technisch Directeur op enig niveau toch? Deze man mag toch nooit een optie zijn voor de positie bij Ajax?

FrankdeG
28 Reacties
4 Dagen lid
67 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Er zal ongetwijfeld iemand gaan komen die het potentieel van de club weer naar boven gaat brengen. De sportieve prestaties hebben een dipje, maar commercieel kan geen enkele club in NL zich meten aan Ajax. PSV is de enige club die daar enigszins in de buurt komt. Dit zorgt ervoor dat de ze capaciteit hebben om het weer om te buigen naar de successen. Er komen vanzelf capabele personen die hier de richting aan gaan geven.

CG
2.680 Reacties
850 Dagen lid
13.383 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik twijfel ook héél erg zwaar of Beuker het moet worden !!

Docker
54 Reacties
3 Dagen lid
102 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lastig te zeggen wie het moet worden. Sentimenten vóór en tegen iemand heb je altijd wel, ongeacht wie het is, dus dat is niks nieuws. Voorkeur heeft denk ik wel iemand met ervaring en vooral hart voor de zaak, oftwel hart voor Ajax.

dilima1966
2.799 Reacties
892 Dagen lid
15.645 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij denk dat die heel wat is zijn egoïsme is erg hoog ook na de spelers toe laat ajax daar maar niet aan beginnen zo goed ligt hij niet bij de spelers groep

Reacties

