Yah open voor terugkeer bij Ajax, maar is er niet mee bezig

Gibson Yah van FC Volendam
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
20 november 2025, 17:37

Gibson Yah hoopt in de toekomst terug te kunnen keren bij Ajax, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De lange middenvelder doorliep zijn jeugdopleiding in Amsterdam, maar speelt sinds afgelopen zomer voor FC Volendam. Toch is hij momenteel niet bezig met een terugkeer naar Ajax.

Yah werd afgelopen zomer door Volendam transfervrij opgepikt bij FC Utrecht. De 22-jarige middenvelder is dit seizoen een van de uitblinkers bij Het Andere Oranje. In gesprek met VI geeft hij aan dat hij zich voor zijn gevoel goed heeft aangepast aan het hogere niveau. “Als ik mezelf vergelijk met de eerste wedstrijd van dit seizoen, zie ik dat ik al aardig wat stappen heb gezet.”

In de eerste twaalf competitieduels heeft Yah al tegen allebei zijn voormalige werkgevers gestaan. Ajax werd in het Kras Stadion knap op 1-1 gehouden, terwijl FC Utrecht in Stadion Galgenwaard met 3-1 won. “Vooral de wedstrijd tegen Ajax vond ik wel bijzonder”, legt het jeugdproduct van de Amsterdammers uit. “Ik kwam daar op mijn tiende en ging acht jaar later weg; dat was op dat moment bijna de helft van mijn leven. Het is de club waar ik ben opgegroeid en die voor altijd in mijn hart zal blijven zitten.”

Toch is het niet zo dat Yah nog ‘unfinished business’ heeft bij Ajax, zo maakt hij duidelijk. “Het is een hele mooie club, en het zou mooi zijn als ik daar op een dag nog eens voor zou mogen spelen, maar dat is niet iets waar ik mee bezig ben. Ook omdat ik weet waar ik vandaan kom, natuurlijk.” De rechtspoot voelt zich momenteel goed op zijn plek bij Volendam. “Ik zit in een leuk team en wil vooral genieten van het moment. Daarbij is het dan belangrijk dat ik steeds de juiste stappen blijf zetten.”

Ik ken hem amper, maar was zeer onder de indruk van hem de twee wedstrijden die ik dit jaar van Volendam heb gezien. Een daarvan was tegen Ajax en toen dacht ik; deze man heeft Ajax nodig

