Abderrahim Nouri heeft een update gegeven over de gezondheid van zijn broer Abdelhak Nouri. Het voormalige toptalent van Ajax wordt momenteel vanuit huis verzorgd en de familie merkt daarbij vooruitgang.

Tijdens de voorbereiding van Ajax op het seizoen 2017-2018 liep Abdelhak Nouri op twintigjarige leeftijd zwaar hersenletsel op. In het oefenduel tegen Werder Bremen verloor de middenvelder plotseling zijn bewustzijn, waarna hij minutenlang werd gereanimeerd. Nouri werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij kunstmatig in slaap werd gehouden in een poging om zijn herstel te bevorderen. Op dat moment was hij buiten levensgevaar. Ajax liet in eerste instantie weten dat Nouri last zou hebben van hartritmestoornissen. Enkele dagen later bleek dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen door te weinig zuurstoftoevoer tijdens zijn hartstilstand. Het was voor het toenmalige toptalent van de Amsterdamse club een abrupt einde aan een veelbelovende carrière.

Inmiddels is het ruim acht jaar geleden en nog altijd vindt Abderrahim het lastig om over Abdelhak Nouri te praten. "Het is natuurlijk lastig in te beelden voor de mensen hoe het daadwerkelijk met hem gaat, maar het is voor ons ook lastig om in detail te treden vanwege zijn privacy", vertelt hij in een interview met Ajax. "Ik kan me wel geruststellen dat hij gewoon bewust emoties laat zien. Dat hij vaak lacht en blij is en helaas ook minder leuke emoties laat zien, wat heel normaal is natuurlijk Het gaat goed met hem. Sinds we hem thuis zelf verzorgen, gaat het stukken beter met hem."

"We hebben hele zware tijden gekend en als ik kijk waar we dan nu inzitten, dan zijn we dankbaar", gaat Abderrahim verder. "Hij heeft nog steeds dezelfde kattenkwaad en hij vindt nog steeds dezelfde grappen leuk. Hij heeft nog steeds dezelfde humor en grappen. In de situatie waar hij zich in bevindt, dat hij dan nog zo met ons kan lachen. Dat hij nog steeds die dingen grappig vindt. Daar krijg ik spontaan een glimlach van."

Abdelhak Nouri uit zich op zijn eigen manier

Hoe Abdelhak zich op dit moment uit? "Op zijn manier. Middels bijvoorbeeld zijn wenkbrauw of via zijn lichaamstaal. Dan laat hij iets bewegen voor ons. Het is net een moeder met haar baby. Zij leest haar baby ook helemaal. Zij weet precies wat hij wil aan de manier van het kreunen, het gehuil. Je kan het een beetje daarmee vergelijken", vertelt Aberrahim openhartig.

Abdelhak Nouri kijkt voetbal als programma het toelaat

Abderrahim verklapt dat Abdelhak soms nog wel eens een wedstrijd van Ajax kijkt. "Hij heeft een strak programma. Als het samenkomt dat hij in zijn rolstoel gaat zitten en dat er een wedstrijd is, dan zit hij in de woonkamer en dan kijkt hij gewoon mee. Maar het voetbal van nu is niet zo…", vervolgt Abderrahim met een lach.

"Hoe gek het ook klinkt, wij zien het echt als gunst. Het is maar net hoe je naar het leven kijkt. Als wij het stukje geloof niet hadden, dan durf ik wel te zeggen dat we de stekker er al lang uit hadden getrokken, maar zo kijken wij niet naar het leven. Soms kijk ik video’s terug. Dat is wel lastig om naar te kijken, maar we zijn dankbaar. We mogen blij zijn dat hij nog met ons is. Ik heb zwaar respect hoe hij ermee omgaat", besluit Abderrahim over Abdelhak.