Live voetbal

Ajax komt met bijzonder gebaar: duel met Excelsior in het teken van Nouri Foundation

Spandoek voor Abdelhak Nouri in de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
20 november 2025, 09:42   Bijgewerkt: 11:35

De wedstrijd tussen Ajax en Excelsior van aanstaande zaterdag staat in het teken van de Foundation van Abdelhak Nouri. Dat communiceert Ajax via de officiële kanalen. Tijdens de wedstrijd wordt er meer aandacht gevraagd voor de missie van de Foundation: het creëren van meer hartveilige omgevingen in Nederland.

Tijdens de voorbereiding van Ajax op het seizoen 2017-2018 liep Abdelhak Nouri op twintigjarige leeftijd zwaar hersenletsel op. In het oefenduel tegen Werder Bremen verloor de middenvelder plotseling zijn bewustzijn, waarna hij minutenlang werd gereanimeerd. Nouri werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij kunstmatig in slaap werd gehouden in een poging om zijn herstel te bevorderen. Op dat moment was hij buiten levensgevaar.

Artikel gaat verder onder video

Ajax liet in eerste instantie weten dat Nouri last zou hebben van hartritmestoornissen. Enkele dagen later bleek dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen door te weinig zuurstoftoevoer tijdens zijn hartstilstand. Het was voor het toenmalige toptalent van de Amsterdamse club een abrupt einde aan een veelbelovende carrière.

De Nouri Foundation heeft als missie om meer hartveilige omgevingen in Nederland te creëren. "Abdelhak Nouri heeft een speciale plek bij Ajacieden en de rest van de voetbalwereld. Zijn liefdevolle karakter zorgde voor verbondenheid en dat doet het vandaag de dag nog steeds", valt er te lezen op de website van Ajax.

Sinds de Nouri Foundation is opgericht zijn er acht van de 34 AED's geplaatst. Ajax zal zich op drie manieren in gaan zetten voor de Nouri Foundation. "Door aandacht te vragen voor de Foundation met de Charity Match, het inzamelen van fondsen en door het beschikbaar stellen van de wedstrijdshirts van Ajax – Excelsior voor een veiling", klinkt het. Verder kan er via deze link gedoneerd worden aan de Nouri Foundation.

Het duel tussen Ajax en Excelsior in de Johan Cruijff ArenA wordt zaterdagavond om 18.45 uur afgetrapt.

Bekijk hieronder de fraaie video die Ajax heeft gemaakt in het teken van de Nouri Foundation.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Alberto Stegeman en oplichter Rob P.

Alberto Stegeman confronteert Rob P. in parkeergarage: 'Ajax! Een ton!'

  • Gisteren, 21:51
  • Gisteren, 21:51
Ajax-speler tikt Beuker op de vingers in kleedkamer: 'Hey, vind je dit normaal?'

Ajax-speler tikt Beuker op de vingers in kleedkamer: 'Hey, vind je dit normaal?'

  • Gisteren, 20:31
  • Gisteren, 20:31
Directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes

Ajax-fans willen Beuker als nieuwe technische man, maar veel interne tegenstand

  • Gisteren, 19:52
  • Gisteren, 19:52
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Excelsior

Ajax
18:45
Excelsior
1,37
5,60
8,00
Wordt gespeeld op 22 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel