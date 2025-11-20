De wedstrijd tussen Ajax en Excelsior van aanstaande zaterdag staat in het teken van de Foundation van Abdelhak Nouri. Dat communiceert Ajax via de officiële kanalen. Tijdens de wedstrijd wordt er meer aandacht gevraagd voor de missie van de Foundation: het creëren van meer hartveilige omgevingen in Nederland.

Tijdens de voorbereiding van Ajax op het seizoen 2017-2018 liep Abdelhak Nouri op twintigjarige leeftijd zwaar hersenletsel op. In het oefenduel tegen Werder Bremen verloor de middenvelder plotseling zijn bewustzijn, waarna hij minutenlang werd gereanimeerd. Nouri werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij kunstmatig in slaap werd gehouden in een poging om zijn herstel te bevorderen. Op dat moment was hij buiten levensgevaar.

Ajax liet in eerste instantie weten dat Nouri last zou hebben van hartritmestoornissen. Enkele dagen later bleek dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen door te weinig zuurstoftoevoer tijdens zijn hartstilstand. Het was voor het toenmalige toptalent van de Amsterdamse club een abrupt einde aan een veelbelovende carrière.

De Nouri Foundation heeft als missie om meer hartveilige omgevingen in Nederland te creëren. "Abdelhak Nouri heeft een speciale plek bij Ajacieden en de rest van de voetbalwereld. Zijn liefdevolle karakter zorgde voor verbondenheid en dat doet het vandaag de dag nog steeds", valt er te lezen op de website van Ajax.

Sinds de Nouri Foundation is opgericht zijn er acht van de 34 AED's geplaatst. Ajax zal zich op drie manieren in gaan zetten voor de Nouri Foundation. "Door aandacht te vragen voor de Foundation met de Charity Match, het inzamelen van fondsen en door het beschikbaar stellen van de wedstrijdshirts van Ajax – Excelsior voor een veiling", klinkt het. Verder kan er via deze link gedoneerd worden aan de Nouri Foundation.

Het duel tussen Ajax en Excelsior in de Johan Cruijff ArenA wordt zaterdagavond om 18.45 uur afgetrapt.

Bekijk hieronder de fraaie video die Ajax heeft gemaakt in het teken van de Nouri Foundation.