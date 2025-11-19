Het is nog maar de vraag of het seizoen afmaakt bij Ajax. Dat stelt clubwatcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. De Amsterdammers namen de middenvelder afgelopen zomer op huurbasis over van Liverpool, maar de Engelsman komt nauwelijks in de plannen voor.

Een nieuwe nummer 6 was afgelopen zomer de topprioriteit voor Ajax na het vertrek van Henderson. De wens was een ervaren opvolger voor de Engelsman, maar uiteindelijk kwam de club uit bij James McConnell. "Als je erover nadenkt is het krankzinnig", aldus Inan. "Je weet eigenlijk al vanaf januari of februari dat Jordan Henderson weggaat. Dan heb je een halfjaar de tijd om een opvolger binnen te halen. Dat is niet gebeurd."

Vervolgens zoomt Inan in op McConnell. "Die jongen is begin twintig. En dat terwijl iedereen pleitte voor een ervaren nummer zes. Daar heeft Ajax dus een jongeling van Liverpool gehaald", aldus de clubwatcher over de middenvelder die tot dusver slechts 219 minuten voor Ajax speelde. "Ik moet maar zien of hij het seizoen gaat afmaken bij Ajax. Ze zijn nu dus alweer op zoek naar een nieuwe zes. Je hebt eigenlijk een jaar lang naar een nieuwe nummer zes gezocht."

Inan weet wel dat Ajax niet veel budget beschikbaar heeft voor een nieuwe controleur. "Misschien 2 of 3 miljoen euro", erkent hij. "Maar ik acht de kans groot dat de nieuwe nummer zes en de linksback, die ze ook zoeken, gehuurd gaan worden. Om die twee posities draait het nu. Voor de rol van verdedigende middenvelder hebben ze er het liefst eentje met ervaring, die alles in een stroomversnelling kan brengen. De linksback moet de concurrentie aangaan met Owen Wijndal, als Ajax beslist om hem te houden", besluit Inan.