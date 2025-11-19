Live voetbal

Inan duidelijk over McConnell: 'Moet maar zien of hij het seizoen gaat afmaken bij Ajax'

James McConnell
19 november 2025

Het is nog maar de vraag of James McConnell het seizoen afmaakt bij Ajax. Dat stelt clubwatcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. De Amsterdammers namen de middenvelder afgelopen zomer op huurbasis over van Liverpool, maar de Engelsman komt nauwelijks in de plannen voor.

Een nieuwe nummer 6 was afgelopen zomer de topprioriteit voor Ajax na het vertrek van Henderson. De wens was een ervaren opvolger voor de Engelsman, maar uiteindelijk kwam de club uit bij James McConnell. "Als je erover nadenkt is het krankzinnig", aldus Inan. "Je weet eigenlijk al vanaf januari of februari dat Jordan Henderson weggaat. Dan heb je een halfjaar de tijd om een opvolger binnen te halen. Dat is niet gebeurd."

Vervolgens zoomt Inan in op McConnell. "Die jongen is begin twintig. En dat terwijl iedereen pleitte voor een ervaren nummer zes. Daar heeft Ajax dus een jongeling van Liverpool gehaald", aldus de clubwatcher over de middenvelder die tot dusver slechts 219 minuten voor Ajax speelde. "Ik moet maar zien of hij het seizoen gaat afmaken bij Ajax. Ze zijn nu dus alweer op zoek naar een nieuwe zes. Je hebt eigenlijk een jaar lang naar een nieuwe nummer zes gezocht."

Inan weet wel dat Ajax niet veel budget beschikbaar heeft voor een nieuwe controleur. "Misschien 2 of 3 miljoen euro", erkent hij. "Maar ik acht de kans groot dat de nieuwe nummer zes en de linksback, die ze ook zoeken, gehuurd gaan worden. Om die twee posities draait het nu. Voor de rol van verdedigende middenvelder hebben ze er het liefst eentje met ervaring, die alles in een stroomversnelling kan brengen. De linksback moet de concurrentie aangaan met Owen Wijndal, als Ajax beslist om hem te houden", besluit Inan.

21
279 Reacties
14 Dagen lid
487 Likes
21
avatar

Het zag er op YouTube toch beter uit dan in werkelijkheid?

Vrij Dag
203 Reacties
550 Dagen lid
274 Likes
Vrij Dag
avatar

Ongelooflijk dat Inan hier nu nog mee aan komt zetten. Valt dit niet eerder onder documentaire dan onder nieuws.

Docker
54 Reacties
3 Dagen lid
102 Likes
Docker
avatar

Ik denk dat McConnell onder een goede coach beter kan renderen. Oftewel: ik denk dat het hele team beter gaat renderen als er een goede speelwijze komt met duidelijke richtlijnen qua tactiek etc etc. Heitinga kreeg dat niet voor elkaar. Ik verwacht zelf dat Grim dat beter kan.

dilima1966
2.799 Reacties
892 Dagen lid
15.645 Likes
dilima1966
avatar

Diw jongen is net als Rugani Matheus een mis huur totaal geen waarde voor ajax

0laf
977 Reacties
1.151 Dagen lid
5.370 Likes
0laf
avatar

Alsof er nuttige ervaren middenvelders voor die prijs verhuurd mogen worden en naar ajax willen ....

CG
2.680 Reacties
850 Dagen lid
13.383 Likes
CG
avatar

Wat mij betreft meteen vertrekken. Heeft geen waarde !!

Klantenservice
1.665 Reacties
957 Dagen lid
18.262 Likes
Klantenservice
avatar

Ik denk voor iedereen beter om uitelkaar te gaan. De speler wil speeltijd, die krijgt hij niet bij ajax. Bij ajax vinden ze hem blijkbaar niet goed genoeg voor speeltijd. Dan is het beter om te kiezen om uitelkaar te gaan

dilima1966
2.799 Reacties
892 Dagen lid
15.645 Likes
dilima1966
avatar

Ajax had beter geld kunnen steken in Louis Munteanu daar had ajax meer aangehad

