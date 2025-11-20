Live voetbal

Derksen haalt andermaal uit naar Van Gaal en noemt hem 'Trump-junior'

Louis van Gaal Johan Derksen
Foto: © Imago, SBS
20 november 2025, 08:08

Johan Derksen heeft andermaal uitgehaald naar Louis van Gaal. De oud-trainer, die tegenwoordig adviseur Ajax is, wordt door de analist van Vandaag Inside 'Trump-junior' genoemd.

Bij Vandaag Inside komt opnieuw de situatie bij Ajax ter sprake, waarbij Valentijn Driessen begint over adviseur Van Gaal "Dat kan toch ook niet, man?", steekt hij van wal bij Vandaag Inside. "Die roept nu: over drie jaar. Maar Slot doet het in één jaar, Bosz doet het in één jaar... en meneer Van Gaal heeft drie jaar nodig. Maar hij zit er al anderhalf, twee jaar. En er is geen klote van gekomen, natuurlijk."

Derksen trekt vervolgens een opvallende vergelijking. "Ik vind hem net Trump junior. Hij heeft hetzelfde over zich als Trump: bluffen, zijn eigen schouderklopjes geven", haakt hij in, waarna Driessen hem aanvult. "En dan je verstoppen en snel je eigen straatje schoonvegen, dat moet hij helemaal niet doen, maar dat heeft hij altijd gedaan."

"Hij eist bijna als de club in nood is, dat ze bij hem aankloppen", gaat Derksen vervolgens verder. "Dat eist hij bijna, maar hoezo dan? Alleen zijn vriendjes worden er neergezet. Je hebt nog het gevaar dat die Jonker de trainer wordt", besluit de besnorde analist vervolgens.

Derksen haalde eerder uit naar Van Gaal

Het is niet voor het eerst dat Derksen in Vandaag Inside uithaalt naar Van Gaal. Vorige week donderdag had het boegbeeld van de talkshow ook geen goed woord over voor de Aja-adviseur. "Als ze hem om advies vragen, dan wordt Andries Jonker de trainer van Ajax. Die adviezen van Van Gaal kun je ook wel door de plee spoelen", sprak hij uit.

Slot en ook Bosz zijn natuurlijk veel betere trainers als een van Gaal. Kan je niet eens meer vergelijken met elkaar.

@21, ik zeg niet dat Bosz en Slot slechte trainers zijn maar uiteindelijk wordt een trainer beoordeelt op zijn prijzenkast. En zelfs al zouden Bosz en Slot de krachten bundelen, al hun prijzen bij elkaar zetten dan verbleekt dat bij wat Louis van Gaal in al die tijd bij elkaar gespaard heeft. Ik hoop dat u over een jaar of 10 misschien 15 gelijk krijgt

@Ajeto! Slot is op dit moment gewoon een betere trainer dan Van Gaal. Hij speelt modern, dynamisch voetbal, laat spelers individueel groeien en is tactisch veel flexibeler. Zijn manier van werken sluit aan bij het topvoetbal van nu data, pressing, intensiteit, duidelijke communicatie. Van Gaal leunt vooral op zijn verleden, maar in het heden is Slot duidelijk verder.

@Ajeto: precies wat ik bedoel. Bovendien is het geen leunen op het verleden want de door van Gaal behaalde prestaties zijn vandaag de dag nog steeds (met overmacht) de beste. Dat is nu. Tegenwoordige tijd.

Verrassend. Derksen haalt weer eens iemand neer. Niemand kijkt er meer van op. Overigens is van Gaal met ruime afstand nog steeds de succesvolste coach van NL aller tijden, dus die man verdient veel respect ondanks zijn af en toe rare kwinkslagen. Trainers als Bosz en Slot mogen zijn schoenen nog niet poetsen. Geldt ook voor Derksen. Alleen Michels komt in de buurt en Cruijff vanwege zijn gigantische verdiensten voor het voetbal.

@Docker dus heeft hij, zonder dat hij het zelf beseft, wel een beetje gelijk. Door bijna iedereen gehaat, weggezet als geen ander, maar vele successen op hun naam

