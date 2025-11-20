Johan Derksen heeft andermaal uitgehaald naar Louis van Gaal. De oud-trainer, die tegenwoordig adviseur Ajax is, wordt door de analist van Vandaag Inside 'Trump-junior' genoemd.

Bij Vandaag Inside komt opnieuw de situatie bij Ajax ter sprake, waarbij Valentijn Driessen begint over adviseur Van Gaal "Dat kan toch ook niet, man?", steekt hij van wal bij Vandaag Inside. "Die roept nu: over drie jaar. Maar Slot doet het in één jaar, Bosz doet het in één jaar... en meneer Van Gaal heeft drie jaar nodig. Maar hij zit er al anderhalf, twee jaar. En er is geen klote van gekomen, natuurlijk."

Derksen trekt vervolgens een opvallende vergelijking. "Ik vind hem net Trump junior. Hij heeft hetzelfde over zich als Trump: bluffen, zijn eigen schouderklopjes geven", haakt hij in, waarna Driessen hem aanvult. "En dan je verstoppen en snel je eigen straatje schoonvegen, dat moet hij helemaal niet doen, maar dat heeft hij altijd gedaan."

Artikel gaat verder onder video

"Hij eist bijna als de club in nood is, dat ze bij hem aankloppen", gaat Derksen vervolgens verder. "Dat eist hij bijna, maar hoezo dan? Alleen zijn vriendjes worden er neergezet. Je hebt nog het gevaar dat die Jonker de trainer wordt", besluit de besnorde analist vervolgens.

Derksen haalde eerder uit naar Van Gaal

Het is niet voor het eerst dat Derksen in Vandaag Inside uithaalt naar Van Gaal. Vorige week donderdag had het boegbeeld van de talkshow ook geen goed woord over voor de Aja-adviseur. "Als ze hem om advies vragen, dan wordt Andries Jonker de trainer van Ajax. Die adviezen van Van Gaal kun je ook wel door de plee spoelen", sprak hij uit.