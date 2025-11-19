Jorthy Mokio wil vertrekken bij Ajax, zo meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri namens Sky Sports. Het zeventienjarige toptalent is niet overtuigd van het sportieve plan van de Amsterdammers. Onder meer Manchester United en Newcastle United houden de situatie in de gaten.
Mokio werd in de zomer van 2024 door Ajax overgenomen van KAA Gent. De tiener zette toen zijn handtekening onder een contract tot medio 2027. Hoewel de Belg dus nog altijd pas zeventien jaar oud is, heeft hij al flink wat wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers achter zijn naam staan. In totaal kwam hij tot dusver 29 keer in actie, waarin de middenvelder twee doelpunten maakte.
Ajax wil in de toekomst blijven genieten van de kwaliteiten van Mokio en hoopt hem langer aan de club te binden. Volgens Tavolieri is de club actief aan het proberen om zijn contract te verlengen. De jonge linkspoot zou daar echter niet voor open staan. De transferexpert stelt namelijk dat Mokio niet overtuigd is van het huidige sportieve plan van Ajax en heeft hij besloten dat hij de volgende stap in zijn carrière wil zetten.
Een van de belangrijkste gegadigden voor de diensten van Mokio is Manchester United. De scoutingsafdeling van The Red Devils vindt dat het Ajax-talent het profiel heeft dat past bij de nieuwe koers van de club: een jonge speler met veel potentie en ruimte om zich te verbeteren. Naast Manchester United zouden ook Newcastle United en Eintracht Frankfurt belangstelling hebben in de Belg.
Duimwerk
Nou, prima. Laat het bieden maar beginnen. Ik verwacht dat Ajax rond de 20 miljoen zal vragen. Afhankelijk van de geïnteresseerde clubs denk ik dat dat moet lukken. Is transfervrij binnengehaald dus zo kan de club een mooi bedrag binnenhalen.
ik denk wel meer dan 20 mln. Talenten van Ajax zijn erg gewild in Europa omdat Ajax nog steeds tot de beste talentenopleiders ter wereld hoort. Op de een of andere wijze weten ze altijd net wat meer te vangen dan andere clubs. Zeker als er meerdere tegen elkaar gaan opbieden zie ik zo 35mln neergeteld worden.
@FrankdeG 35 miljoen voor iemand die nog niet gepresteerd heeft is natuurlijk een absurd bedrag dat niemand neertelt. Hij is nog jong maar heeft bij Ajax ook nog niet kunnen overtuigen. Hij kan beter zijn contract uitdienen maar dat jongeren gaan gewoon snel voor het geld en niets anders
@Quarlon, meer dan 100mln voor Antony was ook een absurd bedrag. Maar het werd toch gelapt. Mokio heeft veel potentie en niet de minste clubs worden aan hem gelinkt. Kan zomaar gebeuren.
@frankdeG: premium prijzen ….. zou je vorige account zeggen
@HenkDeTank held😂.
Ik denk dat het voor Mokio verstandig is om eerst in Nederland een vervolgstap te maken. Misschien als vervanger van Kees Smit, Timber of Veerman. Het is een groot talent, maar het is ook logisch dat hij op dit moment kiest voor een stabielere club. Ajax kan hem dat sportieve plan simpelweg niet bieden.
Nog 1,5 jaar contract en meerdere premier league clubs geintresseerd. Tegen elkaar uitspelen en aftikken rond de 35mln.
Ik snap deze jongen wel. Weinig perspectief voor deze jongen. Deze jongen wil verder. Bij Ajax staat hij stil. De laatste tijd ook weinig van hem gezien staat vaak wissel. Dat zegt ook al genoeg.
Ik snap zijn gedachte nu het niet goed gaat in Amsterdam, maar je bent pas 17... als hij nu naar een grote club als Manchester United gaat, zal hij waarschijnlijk niet tot weinig gaan spelen. Zonde van zijn carrière. Kan hij beter de stap zetten naar een wat kleinere club in een goede competitie waar hij meer kans op speeltijd heeft.
ajax is gewoon een beerput op dit moment,als het niet snel veranderd lopen de jeugd spelers over wat er nu al verschillende doen,met al die aankopen van kroes ,kunnen we toch stellen weinig kwaliteit toevoegen,dat zal opde toekomst toch ook wel rondlopen, in mijn ogen weggegooid geld, en totaal geen beleid
Mogelijk dat hij vanuit zijn standpunt wél gelijk heeft !!
Het lijkt erop dat iedereen wil vertrekken bij ajax
Snap wel dat hij wel wil, maar mokio zou bij psv of Feyenoord gewoon 5-6e keus zijn. Of niet eens bij de selectie zitten. Bij Ajax kan zo iemand zomaar in de basis staan ja. In Engeland heeft hij echt nog niks te zoeken, wellicht op het 2e niveau. Dat wordt 3-4 jaar uitlenen op huurbasis aan lagere klassen.
