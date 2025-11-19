wil vertrekken bij Ajax, zo meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri namens Sky Sports. Het zeventienjarige toptalent is niet overtuigd van het sportieve plan van de Amsterdammers. Onder meer Manchester United en Newcastle United houden de situatie in de gaten.

Mokio werd in de zomer van 2024 door Ajax overgenomen van KAA Gent. De tiener zette toen zijn handtekening onder een contract tot medio 2027. Hoewel de Belg dus nog altijd pas zeventien jaar oud is, heeft hij al flink wat wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers achter zijn naam staan. In totaal kwam hij tot dusver 29 keer in actie, waarin de middenvelder twee doelpunten maakte.

Ajax wil in de toekomst blijven genieten van de kwaliteiten van Mokio en hoopt hem langer aan de club te binden. Volgens Tavolieri is de club actief aan het proberen om zijn contract te verlengen. De jonge linkspoot zou daar echter niet voor open staan. De transferexpert stelt namelijk dat Mokio niet overtuigd is van het huidige sportieve plan van Ajax en heeft hij besloten dat hij de volgende stap in zijn carrière wil zetten.

Een van de belangrijkste gegadigden voor de diensten van Mokio is Manchester United. De scoutingsafdeling van The Red Devils vindt dat het Ajax-talent het profiel heeft dat past bij de nieuwe koers van de club: een jonge speler met veel potentie en ruimte om zich te verbeteren. Naast Manchester United zouden ook Newcastle United en Eintracht Frankfurt belangstelling hebben in de Belg.