Benfica kan voorlopig niet beschikken over . De 28-jarige Belgische vleugelaanvaller heeft in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein zijn enkel gebroken en is drie maanden uit de running. Daardoor mist Lukebakio sowieso het duel met Ajax van aanstaande dinsdag

Het is voor Benfica-trainer José Mourinho een nieuwe domper, aangezien hij ook al niet kan beschikken over voormalig PSV'er Bruma. De Portugese buitenspeler staat aan sinds de zomer langs de kant met een gescheurde achillespees en kan vermoedelijk pas aan het einde van dit jaar zijn rentree maken.

Door de blessures van Bruma heeft Mourinho slechts twee fitte opties voor de flanken tot zijn beschikking: de 21-jarige Andreas Schjelderup en de negentienjarige Gianluca Prestianni. Laatstgenoemde maakte in januari 2024 voor zo'n negen miljoen euro de overstap van Vélez Sarsfield naar Benfica. De Argentijn moet het vooral met invalbeurten doen.

Daarnaast is de twintigjarige Ivan Lima nog een optie, maar hij komt vooral uit voor het B-elftal van Benfica. Voor de hoofdmacht van de Portugese topclub kwam hij nog niet in actie. Net als Ajax is ook Benfica na vier wedstrijden nog puntloos in de competitiefase van de Champions League. Het duel tussen beide ploegen wordt komende dinsdag om 18.45 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.